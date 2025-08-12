Ранее в Государственной службе статистики сообщили, что яйца за год подорожали на 82,4%.

В Украине выросли цены на яйца, что связано с несколькими ключевыми факторами. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО маркет".

"Наибольшую долю в себестоимости яйца занимает стоимость корма для птицы, которая за последние месяцы существенно выросла. Дополнительно влияют повышение цен на энергоресурсы и логистику", – говорят специалисты.

Сезонный фактор также имеет значение: осенью, со снижением температуры, уменьшается яйценоскость кур, что традиционно приводит к повышению цены.

"По состоянию на август средняя цена фасованных яиц (10 шт.) в сети ЭКО маркет составляет 66,90 грн, а нефасованных – 4,99 грн за шт. (около 49,90 грн за десяток)", – отметили в сети.

Стоит также добавить, что в "Сильпо" яйца куриные С1 "Квочка" (10 шт.) стоят 71,68 грн, тогда как в Novus яйца куриные С0 "Квочка. Домашние" (10 шт.) обойдутся в 71,99 грн.

По прогнозам "ЭКО маркет", в ближайшей перспективе можно ожидать относительную стабильность стоимости этого продукта, а осенью произойдет постепенный рост цен.

Специалисты сети советуют покупателям обращать внимание на нефасованные яйца, которые стоят дешевле благодаря отсутствию затрат на упаковку.

Напомним, недавно в Государственной службе статистики сообщили, что яйца за год подорожали на 82,4%. В то же время за последний месяц цены повысились лишь на 1,5%.

В целом потребительские цены в июле, по сравнению с июнем, впервые за два года снизились – на 0,2%. Годовая инфляция в июле замедлилась до 14,1% (по сравнению с 14,3% в июне).

Ранее УНИАН сообщил, что ситуация с урожаем фруктов и ягод в стране в этом году далеко не самая лучшая. Яблоки являются самыми дорогими за всю историю независимости, тогда как почти все персики являются импортными.

Также сообщалось, что в Украине может существенно подорожать хлеб – предполагается, что буханка подорожает до отметки 55 гривень. Рост цен связывают с ростом стоимости топлива. Но есть и другие факторы, в частности риск уничтожения производства дронами или ракетами.

