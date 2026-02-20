Скоро будет дешевле, чем в Украине: в США рекордно падают цены на куриные яйца

Еще год назад их стоимость была заоблачной.

Цены на куриные яйца в США в январе этого года опустились в среднем до 2,577 доллара за дюжину (111,5 гривен). Это на 59% меньше рекордно высокого показателя в марте прошлого года в 6,227 доллара (269,4 гривны).

Bloomberg пишет, что вспышки птичьего гриппа уничтожили поголовье и привели к резкому росту цен год назад. Пустые полки с яйцами в продуктовых магазинах были обычным явлением. Покупатели платили заоблачные цены, пытаясь превысить лимиты на одного человека.

Сегодня картина изменилась. После увеличения производства, чтобы удовлетворить безумный спрос прошлого года и защититься от потерь от птичьего гриппа, американские производители теперь сталкиваются с избытком.

Кроме того, администрация Трампа в прошлом году увеличила импорт примерно до 122,5 миллиона дюжин яиц, что более чем в четыре раза превысило уровень 2024 года.

В результате предложение значительно перекрыло спрос, что привело к резкому падению цен. Оптовые цены на яйца, которые обычно переносятся на розничный уровень после определенной задержки, в какой-то момент в январе достигли самого низкого уровня с 2017 года.

Некоторые производители уже вынуждены работать ниже точки безубыточности. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в среднем цена на яйца в этом году составит 1,25 доллара за дюжину (54,08 гривны). Это 45 гривен за десяток.

Дефицит яиц в США – другие новости

Самыми дорогими яйца в США были в начале марта 2025 года. При этом экономисты не исключали возможность того, что сельскохозяйственные компании искусственно завышали на них цены.

Некоторое время рассматривалась даже возможность того, что Украина поможет Штатам с яйцами. Однако по итогам года основным торговым направлением для отечественных поставщиков осталась Европа – в частности Испания, Великобритания и Чехия.

