Сотни миллионов долларов: в 2025 году Украина в три раза больше заработала на экспорте яиц

Львиную долю продукции поглотил европейский рынок.

За прошлый год Украина экспортировала за рубеж 129,2 тыс. тонн яиц, что на 66,1% больше показателя 2024 года. Такие данные приводит Государственная таможенная служба.

В денежном эквиваленте значения за год выросли гораздо ощутимее – в 2,8 раза. Суммарно Украина заработала в 2025 году на экспорте куриных яиц 205,8 млн долларов.

В тройку самых активных покупателей украинской продукции вошли Испания (18,8%), Великобритания (14,1%) и Чехия (11,%).

Как отмечают в Союзе птицеводов Украины, в количественном выражении с января по ноябрь отечественные аграрии отправили за границу 1,88 млрд штук яиц.

Проблема с экспортом куриных яиц из Украины

Украина смогла усилить торговое присутствие на европейском рынке яиц, несмотря на инцидент с их качеством в сентябре. Так, Французская организация яичной промышленности (CNPO) заявила, что украинская продукция якобы может содержать запрещенные в ЕС антибиотики.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил УНИАН, что инцидент освещался в европейской прессе несколько искаженно, и во французские супермаркеты партии украинских яиц с остатками антибиотиков попасть никоим образом не могли.

В то же время Карпенко опроверг возможность преднамеренной дискредитации украинского товара со стороны французских производителей.

