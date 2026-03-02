В Украине переписали цены на некоторые овощи и ягоды: что и сколько стоит теперь

Отмечается, что во фруктово-ягодном сегменте цены снизились на землянику садовую.

Оптовые цены на овощи в Украине за прошлую неделю изменились. Так, начал дорожать картофель на фоне растущего спроса.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что этот популярный овощ подорожал с 10-14 до 12-15 гривень за килограмм.

При этом дороже, чем неделей ранее, продавались морковь – цены выросли с 9-13 до 12-15 грн/кг, а также дорожает столовая свекла – с 7-9 до 10-12 грн/кг. В то же время цены на белокочанную капусту снизились с 10-12 до 9-11 гривень за килограм.

Рост предложения огурца из украинских теплиц, хоть и не существенный, но все же вынудил продавцов снизить цены со 140-180 до 120-170 грн/кг. Также начал дешеветь помидор – овощ подешевел со 130-140 до 110-135 грн/кг.

В то же время зеленый лук и салат подешевели с 200-220 до 145-155 грн/кг и с 300-350 до 200-230 грн/кг соответственно.

Что касается фруктово-ягодного сегмента, то цены снизились на землянику садовую (клубнику). Так, ягода подешевела 430-650 до 320-450 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой рассказал, что из-за недостаточного урожая в прошлом году, в Украине уже фиксируют дефицит гречки. Единственный поставщик, который может удовлетворить спрос на крупу, – Россия. По его словам, российскую гречку могут продавать в отечественных магазинах под видом казахской.

Кроме того, аналитик компании ProConsulting Алексей Надводнюк предупредил, что цены на макаронные изделия украинского производства вырастут на 10-12% в 2026 году.

