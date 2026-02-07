Хлеб в Украине подорожает: пекари рассказали, когда перепишут цены

Отмечается, что буханка хлеба прибавит около 5% стоимости.

Отключения света и повышение минимальной заработной платы увеличили затраты на производство хлеба. Этот популярный продукт подорожает уже в первой декаде февраля, рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко в интервью "Эспрессо".

"В январе произошло существенное увеличение стоимости электроэнергии почти на 30%. Это автоматически увеличивает затраты на производство продукции примерно на 2-3%. Кроме того, затраты, которые мы имеем в случае перебоев с электроснабжением, обычно потом закладываются уже в стоимость. К счастью, такие случаи не часты. Как правило, несколько раз в месяц, на несколько часов, так что это увеличивает себестоимость в районе 1%. Также с 1 января выросла минимальная заработная плата", - напомнил Тараненко.

По его словам, с начала года расходы хлебопекарных предприятий увеличились на 6-7%, поэтому в первой декаде февраля немного повысятся цен – где-то на 5%.

"Но что такое 5% на цене буханки хлеба? Это гривня, может, гривня с хвостиком. На одного человека стандартной буханки хватает на несколько дней, поэтому такое повышение цен для потребителя – дополнительные несколько гривень в месяц. Конечно, тоже для малоимущих людей и это неприятно. Но такое повышение позволит хлебопекарным предприятиям обеспечить наличие хлеба на полках магазинов", - подытожил эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе подорожали и другие овощи борщевого набора - белокочанная капуста и морковь. Овощи дорожают медленно, в среднем по гривне за килограмм.

Кроме того, цены выросли и на огурцы. Этот популярный салатный овощ подорожал за неделю в среднем на 12%.

