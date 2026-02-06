Уже на 50% дороже, и это еще не предел: сколько стоят огурцы в Украине

Подорожание овощей прогнозируют как минимум до конца февраля.

Тепличные огурцы в Украине подорожали за неделю в среднем на 12%. Сейчас оптовые партии отпускают по 135-165 грн/кг. Таким образом, цены на эти овощи уже выше на 54%, чем в начале февраля 2025 года. При этом тепличные огурцы и дальше будут дорожать – как минимум, до конца февраля, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Этот ценовой тренд специалисты связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне их низкого предложения. Так, во второй половине недели наблюдается заметное повышение активности оптовых компаний. В то же время выборки овощей в украинских тепличных комбинатах остаются крайне ограниченными.

Дальнейшее подорожание аналитики связывают с безальтернативностью импортной продукции на украинском рынке в этот период года. Сезон продаж в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался.

Видео дня

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Цена килограмма украинских огурцов в Сильпо составляет 199 гривень.

Огурец тепличный весовой в Varus стоит 179,9 грн/кг.

В АТБ турецкие огурцы продают по 179,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - другие новости

Борщ в Украине постепенно дорожает – один за другим дорожают его ингредиенты. Так, на этой неделе на 15% выросла стоимость свеклы.

Неделю назад так же подорожали и другие овощи борщевого набора – белокочанная капуста и морковь – в среднем, по гривне за килограмм.

В целом те фермеры, которые не имеют оборудованных хранилищ, уже распродали запасы своих овощей борщевого набора. Те же, кто обеспечен мощностями для хранения, придерживают продукцию в ожидании более выгодных цен.

Вас также могут заинтересовать новости: