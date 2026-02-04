Цены на свеклу набирают обороты: сколько стоит килограмм овоща в Украине

Свекла в Украине стоит уже в среднем на 15% дороже, чем неделей ранее. Оптовые цены на овощ выросли до диапазона 6-11 грн/кг, информируют аналитики проекта EastFruit.

Подорожанию способствует активный спрос на свеклу: ее стабильно закупают и оптовые компании, и розничные сети. В то же время предложение овоща на рынке ограничено, поскольку часть фермеров не спешит с продажами свеклы высокого качества, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Эксперты предполагают, что рост стоимости свеклы может быть временным явлением. Дальнейшее подорожание будет стимулировать фермеров начать распродажу овоща из хранилищ. Таким образом, предложение вырастет, и цены снова пойдут вниз.

В целом столовая свекла в Украине в начале февраля продается в среднем на 47% дешевле, чем год назад.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

Килограмм свеклы в Novus продают по 8,99 гривни.

В Сильпо борщевой овощ стоит 12 гривень за килограмм.

Цена свеклы в АТБ составляет 8,49 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

На прошлой неделе подорожали и другие овощи борщевого набора - белокочанная капуста и морковь. Овощи дорожают медленно, в среднем по гривне за килограмм.

Однако заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что такое постепенное нарастание цен продлится еще долго – по крайней мере до поступления в продажу первого урожая с открытого грунта.

