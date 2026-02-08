Популярный в Украине овощ становится 'золотым': цены растут почти каждый день

Цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 38% выше, чем в прошлом году.

Цены в Украине на импортные томаты снова выросли, несмотря на снижение спроса. Продавцы аргументируют свои действия высокими ценами на овощ в Турции, откуда его и везут в украинские магазины.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что отпускные цены на импортные помидоры выросли до 120-140 грн/кг ($2,78-3,25/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, овощ дорожает еще и из-за ограниченного предложения, ведь помидоры на украинском рынке составляет только импортные, потому что украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок не раньше середины марта.

Таким образом, цены на тепличные помидоры в Украине на сегодняшний день уже в среднем на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на томаты в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 159,90 грн/кг.

При этом в АТБ помидоры продают по 152,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 169 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что постепенный рост цен продлится еще долго – по крайней мере до поступления в продажу первого урожая с открытого грунта.

Кроме того, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко предупредил, что цены на хлеб также будут расти.

