Период "низкой" цены на картофель сократился с 10 месяцев в довоенное время до 2-4 месяцев в 2023-2024 годах.

Рынок картофеля существенно пострадал в результате войны и оккупации Россией части южных регионов Украины.

Об этом сообщает Центр исследований продовольствия (KSE Агроцентр).

Из-за войны посевные площади уменьшились на 21%, а объем производства сократился на 11%. Самый ранний картофель украинского производства, который выращивают преимущественно на юге, де-факто вообще исчез с рынка.

Все это больно ударило по карманам обычных украинцев. Потребительская цена на картофель выросла с 11,2 грн/кг в 2021 году до 24,0 грн/кг в 2024-м, а период "низкой" цены сократился с 10 месяцев в довоенное время до 2-4 месяцев в 2023-2024 годах.

Также специалисты выяснили, что за два года импорт, который сократился в 17 раз в первый год войны, восстановился, но изменилась его география. Если в 2019-2021 годах стремительно рос импорт из России и Беларуси, то в прошлом году главными поставщиками оказались Грузия, Македония, Греция, Азербайджан и Турция.

Цены на картофель в Украине - прогнозы экспертов

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, украинский картофель может догнать по цене импортный. В то же время специалист не ожидает существенного подорожания овоща.

Похожего мнения придерживаются и другие специалисты. По словам члена директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергея Рыбалко, ситуация в отрасли ощутимо лучше, чем в прошлом году, так что причин для роста цен на картофель нет.

