Стоимость говядины остается рекордно высокой.

Цены на мясо и мясные изделия в Украине за год выросли местами на 45%, и до конца зимы могут прибавить еще 5-7%.

Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в рождественском мониторинге цен.

Больше всего за год выросла стоимость куриного филе - с 171 гривни за килограмм в ноябре прошлого года до 250 гривень в этом году (+45%). По сравнению с октябрем курятина также подорожала, хотя и несущественно (+1%).

Средняя цена на куриную тушку прибавила за год 32% - с 85,6 до 113 грн/кг. Чуть больше подорожало куриное бедро, на 35% - со 114 до 155 грн/кг.

Говядина из года в год стабильно дорожает. В 2023 году килограмм гуляша стоил 250 гривень, год назад - 300 гривень, сейчас его цена составляет 352 гривни (+17%).

Десяток куриных яиц С1 за год подорожал в среднем на 10% - с 74,1 до 81,6 гривни.

Единственным продуктом из мониторинга, который подешевел за год, стала вареная лекарственная колбаса. Ее цена снизилась с 420 до 398 грн/кг (-6%).

Мясная отрасль в Украине сейчас больше всего испытывает давление производственных затрат, говорят в УКАБ. Цены на курятину продолжают расти из-за подорожания кормовой базы, а рекордные цены на говядину объясняются дефицитом скота.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Экономист Олег Пендзин отметил, что за декабрь месяц продуктовая корзина должна подорожать на 10% из-за традиционного роста спроса на праздники. Впрочем, он предполагает, что уже в новом году цены могут пойти на спад.

О сложной ситуации в условиях отключений электроэнергии сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его словам, некоторые сорта хлеба в следующем году могут подорожать более, чем на 20%.

