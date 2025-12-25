В Украине стремительно снижаются цены на молоко: сколько сейчас стоит продукт

Эксперт отметил, что посне новогодних праздников сырье может еще подешеветь.

Украинские производители снижают цены на молоко. В среднем закупка сырья по состоянию на 20 декабря производилась по 15,2 грн/кг (без НДС), что на 1,05 гривни дешевле, чем месяца назад.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что средняя цена закупки молока экстрасорта снизилась на 1 гривню в сравнении со второй половиной ноября, когда цены была в районе 15,3 грн/кг. В целом диапазон цен в хозяйствах находился в пределах 14,8-16 грн/кг.

Молоко высшего сорта в среднем стоило 15,2 грн/кг – на 90 копеек дешевле, чем месяц назад. Так, молоко этого сорта находилось в пределах 14,7-15,8 грн/кг.

Видео дня

Средняя цена на молоко первого сорта также снизилась - на 1,1 гривни в сравнении со второй половиной ноября, когда цена достигала 14,8 грн/кг. Так, молоко этого сорта колебалась в пределах 14-15 грн/кг.

По словам Кухалейшвили, закупочные цены снижаются, потому что молока слишком много, так как в ноябре произвели на 35 тысяч тонн больше. Эти объемы должны были пойти на экспорт, но из-за кризиса на международных рынках предложение молочных продуктов опережает спрос.

При этом он указал, что с 1 января ожидается новое снижение закупочных цен из-за излишка молока, так как в период новогодних праздников снижается активность на рынке.

Цены на молоко в супермаркетах Украины

В АТБ за 900 грамм этого популярного продукта придется заплатить 36,50 грн со скидкой.

При этом в Varus такой же объем молока стоит 34,90 грн со скидкой.

В Сильпо цены на 900-граммовый пакет молока стартуют от 32,99 грн.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса сообщили, что цены на мясо и мясные изделия в Украине за год выросли местами на 45%, и до конца зимы могут прибавить еще 5-7%. При этом десяток куриных яиц С1 за год подорожал в среднем на 10%.

Кроме того, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти более, чем на 20%, в случае пессимистического сценария.

Вас также могут заинтересовать новости: