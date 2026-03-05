Цены на морковь неожиданно начали падать: сколько теперь стоит килограм овоща

Отмечается, что этот овощ уже в среднем на 64% дешевле, чем в начале марта 2025 года.

Цены в Украине на морковь снижаются на текущей неделе. Это обусловлено активными продажами запасов овощей из хранилищ.

Аналитики EastFruit отметили, что фермеры отдают морковь в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее. В среднем овощ отгружают по 8-14 грн/кг ($0,18-0,32/кг), в зависимости качества и объемов предлагаемых партий продукции.

По словам производителей, цены снижаются из-за увеличения предложения моркови среднего и низкого качества на рынке. К началу весны 2026 года качество овощей в хранилищах сильно ухудшилось, что вынуждает фермеров распродавать запасы. В то же время фермеры, у которых нет проблем с хранением моркови высокого качества, пока не спешат продавать запасы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на морковь в Украине уже в среднем на 64% ниже, чем в начале марта 2025 года. При этом не исключено, что в дальнейшем ситуация стабилизируется на фоне невысокой торговой активности.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 12,90 грн/кг.

В АТБ морковь еще дешевле – 10,89 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 12,60 грн/кг.

На прошлой неделе в Украине изменились оптовые цены на овощи. В частности, из-за роста спроса начал дорожать картофель. Аналитики сообщили, что этот популярный овощ подорожал с 10-14 до 12-15 гривень за килограмм.

Кроме того, подорожала столовая свекла. При этом рост предложения огурца из украинских теплиц, хоть и не существенный, но все же вынудил продавцов снизить цены.

