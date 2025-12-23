Цены на огурцы в Украине снова рванули вверх: сколько сейчас стоит килограмм

Украинцев предупредили, что огурцы, скорее всего, будут дорожать в дальнейшем.

Цены в Украине на огурцы снова растут. Одна из главных причин подорожания - ограниченное предложение овощей от внешних поставщиков.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки импортной продукции, в частности из Турции, нестабильные.

Таким образом, на сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагают к продаже по 110-140 грн/кг ($2,60-3,31/кг), что в среднем на 20% дороже, чем на прошлой неделе.

Видео дня

По словам участников рынка, снижение цен на огурцы привело к увеличению спроса на них при ограниченном предложении. На данный момент в Украине в основном продают турецкий овощ, а рост цен отмечается и там.

Украинцев предупредили, что огурцы, скорее всего, будут дорожать в дальнейшем, потому что спрос на тепличные овощи растет, так как оптовые компании и розничные сети готовятся к новогодним праздникам, что также провоцирует рост цен. На сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу в среднем на 33% дороже, чем годом ранее.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 119,90 грн/кг.

При этом в АТБ овощ продают по 119,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 112 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на овощи в Украине за неделю в основном не изменились, за исключением резкого подорожания огурцов и более умеренного - сладкого перца.

При этом цены на капусту на украинском рынке обвалились. Владельцы необорудованных хранилищ активно распродавали запасы, поскольку теплая погода привела к стремительному падению качества овоща.

Вас также могут заинтересовать новости: