В Украине обвалились цены на капусту: сколько сейчас стоит овощ

Сегодня капусту предлагают в среднем на 85% дешевле, чем год назад.

Цены на капусту в Украине снова снизились. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

На этой неделе владельцы необорудованных хранилищ активно распродавали запасы, поскольку теплая погода привела к стремительному падению качества овоща. Цены на такую продукцию производители готовы были снижать до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Качественную капусту фермеры не соглашались продавать дешевле 2-8 грн/кг ($0,05-0,19/кг). В среднем это на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Видео дня

По словам специалистов, интерес к закупкам снижается, ведь на рынке присутствуют большие объемы товара. Фермеров беспокоит падение цен на капусту. Некоторые из них не спешат продавать свой товар, поскольку надеются на более высокие цены в будущем.

Стоит также добавить, что сейчас капусту предлагают в среднем на 85% дешевле, чем год назад, что связывают с общим увеличением производства овоща.

Дело в том, что многие хозяйства в этом году решили увеличить площади под капустой. При этом качество овоща пострадало из-за неблагоприятной погоды. Такая продукция не может долго храниться, из-за чего фермеры вынуждены сбывать большие партии некондиционной капусты.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В АТБ овощ отдают по 7,95 грн/кг.

В Varus капусту можно купить по 7,90 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 14 гривень за килограмм.

Цена на продукты в Украине - последние новости

Недавно в Украинском клубе аграрного бизнеса сообщили, что цены на мясо и мясные изделия в Украине за год увеличились местами на 45%, а до конца зимы могут добавить еще 5-7%. По словам специалистов, сегодня именно в мясной отрасли больше всего испытывают давление производственных затрат. Цены на курятину растут из-за подорожания кормовой базы, а высокие цены на говядину объясняют дефицитом скота.

Также сообщалось, что средняя цена сала в конце года составляет 272 грн/кг. Таким образом, за год оно прибавило в цене 16%.

Вас также могут заинтересовать новости: