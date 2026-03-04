Подскочит ли гречка до 100 гривень за килограмм: эксперт объяснил, что происходит на рынке

Отмечается, что стоимость крупы, пока она доходит до покупателя, возрастает почти в 3 раза.

В Украине гречка физически есть, но вопрос в ее стоимости. Фермеры сокращают посевы, потому что им невыгодно ее выращивать, а чтобы повысить рентабельность – нужно повышать цену, что уже невыгодно покупателям.

Директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в комментарии "Телеграфу" отметил, что невозможно постоянно повышать закупочную цену на продукт, потому что наступит момент, когда импортная крупа станет дешевле отечественной и украинским предприятиям останется остановить производство.

"Сейчас цена на гречку 30-32 тыс. грн/тонна, соответственно оптовая отпускная цена гречневой крупы ядрицы – около 60 тыс. грн/тонна. Сети добавляют еще 10-20% и так формируется цена на полке в супермаркете", – пояснил эксперт.

Видео дня

При этом он отметил, что фермеры ожидают, что у них гречку будут покупать по 35 тыс. грн/тонна, а со временем и по 40 тыс., но это контрпродуктивно. По его словам, дефицит - это относительно, потому что есть физическая доступность, а есть возможность купить.

В то же время, если аграрии продают крупу по 35 гривень, перерабатывающие предприятия отпускают ее уже по 70, а торговые сети добавляют еще 10-15%, то украинцы уже покупают ее по 80-90 гривень.

"Если заходит импортная гречка по 80 грн, а отечественная - 100, то заводы либо прекратят производство, потому что она не будет продаваться, либо будут снижать закупочные цены на сырье", - объясняет Рыбчинский.

Он категорически против ажиотажных закупок, потому что паника приведет к дефициту на полках магазинов.

"Все супермаркеты начнут бегать к производителям: "Дайте срочно гречку, потому что ее нет". По телевидению скажут, что все пропало. И в течение двух недель скупят все, что можно было бы два месяца спокойно покупать", - подытожил эксперт.

Цены на гречку в супермаркетах Украины

В Varus гречневая крупа ядрица первого сорта стоит 45,50 грн за пачку в 900 грамм.

При этом в АТБ крупу можно купить за 47,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цена за килограмм гречки стартует от 36,99 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на овощи в Украине за прошедшую неделю изменились. Так, начала дорожать картофель на фоне растущего спроса. При этом дорожает столовая свекла, а вот рост предложения огурцов из украинских теплиц, хоть и не существенный, но все же заставил продавцов снизить цены.

Кроме того, в начале марта 2026 года украинский рынок яблок демонстрирует заметный рост розничных цен, который уже ощущают покупатели.

Вас также могут заинтересовать новости: