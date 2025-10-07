Когда вы разрезаете авокадо, вы подвергаете фермент в клетках фрукта воздействию кислорода из воздуха.

Замечали ли вы, что авокадо быстро становится темным после того, как вы его разрезали? Обычно проходит несколько часов, и цвет фрукта меняется с аппетитного зеленого на неприглядный коричневый.

Но почему авокадо так быстро коричневеет? Как объясняет ресурс Live Science, все сводится к химии. Дело в том, что в авокадо есть фермет под названием полифенолоксидаза (PPO), говорит консультант по субтропическим культурам в Cooperative Extension of University of California Agriculture and Natural Resources Мэтью Фатино.

"Когда вы разрезаете авокадо, вы подвергаете фермент в клетках авокадо воздействию кислорода из воздуха", – сказал он.

В результате этого окисления образуется пигментированное соединение под названием меланин, которое в авокадо имеет коричневый цвет. Этот процесс часто называют ферментативным потемнением, и окисление разрушает фрукт, говорится в материале.

"Авокадо имеет чрезвычайно высокое содержание жира. Люди любят эту приятную, маслянистую, жирную текстуру", – пояснил Фатино.

Когда ферменты вступают в реакцию с кислородом, сливочный жир во фрукте может начать горчить, что делает его вкус не очень приятным.

Но даже с небольшим потемнением не стоит спешить выбрасывать авокадо – его все еще можно есть.

"Только открытая мякоть станет коричневой, и вы можете удалить этот тонкий слой и наслаждаться зеленой частью под ней", – отметила Сара Алсинг, зарегистрированный диетолог и автор рецептов для Delightfully Fueled.

А небольшую горечь может скрыть разминание фрукта.

Как продлить срок хранения авокадо

Чтобы замедлить процесс потемнения фрукта, надо оставить в нем косточку, если вы не готовы использовать все авокадо сразу. Она покроет большую часть клеток, объясняет Фатино. Вокруг косточки фрукт может потемнеть, но под ней он останется зеленым.

Кроме потемнения, авокадо иногда имеют коричневые прожилки. Эти волокнистые нити называются сосудистыми пучками. Обычно это можно увидеть в тех авокадо, которые собирают с незрелых деревьев.

