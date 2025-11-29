Из-за африканской чумы свиней Великобритания уже приостановила импорт из Пиринеев.

В испанском регионе Каталония, традиционном центре свиноводства, у диких кабанов вблизи Барселоны был недавно обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом пишет Reuters.

Мадрид ввел в регионе чрезвычайные меры. Испания является крупнейшим производителем свинины в Европейском Союзе, и с 1994 года до сих пор избегала заражения вирусом домашних свиней. Свиноводческая отрасль страны оценивается в 8 млрд евро.

На фоне вспышки АЧС, Великобритания заявила в пятницу, что временно прекратит импорт свежей свинины и некоторых других испанских продуктов, которые будут задержаны на пограничных пунктах. Великобритания является одним из основных потребителей испанской свинины.

В 2025 году Испания уже экспортировала в Соединенное Королевство 37 600 тонн свежей и замороженной свинины на сумму более 112 миллионов евро, что на 17% больше по объему и на 9,5% по стоимости по сравнению со всем 2024 годом.

Африканская чума свиней: что известно

Вирус является высококонтагиозной болезнью, которая быстро распространяется и поражает свиней и диких кабанов, но не представляет риска для людей. Вакцины или лекарств против нее не существует, и часто ее обнаружение в фермерских стадах приводит к массовому истреблению животных.

В последние годы болезнь распространилась на запад Европы, нарушив рынки свинины и вызвав запреты на торговлю. Вспышка болезни в Германии в 2020 году привела к жестким ограничениям со стороны основных покупателей, таких как Китай. В последние месяцы борется с инфекцией Хорватия.

Ранее в этом году правительство Великобритании запретило частный импорт ветчины и других мясных и молочных продуктов из всех стран ЕС, чтобы предотвратить распространение ящура, после роста количества случаев заболевания.

АЧС и ее влияние на отрасль свиноводства в Украине

Текущая ситуация с распространением АЧС в Украине заметно лучше, чем в прошлом году, говорят аналитики. В случае вспышки заболевания цены на мясо бы резко просели, потому что производителям пришлось пустить животных на убой - при обнаружении вируса у одной свиньи уничтожают все поголовье.

Однако в долгосрочной перспективе АЧС разорил бы местных производителей и вызвал существенный рост стоимости свинины.

В целом себестоимость производства свинины в Украине постоянно растет, а в декабре этого года производители ожидают скачок цен на мясо в связи с сезонной активизацией спроса перед рождественскими праздниками.

