В тропических лесах Центральной Африки обитают самые крупные мартышковые обезьяны в мире - мандрилы (Mandrillus sphinx). Они ходят огромными стаями по несколько сотен приматов и от такой компании следует держаться подальше, пишет IFLScience.

Отмечается, что мандрилов можно спутать с человекообразными обезьянами из-за отсутствия явного хвоста. Тем не менее, они относятся к мартышковым, так как у них все же есть короткие хвосты.

Интересно то, что самцы и самки мандрилов заметно отличаются друг от друга. Морды самцов покрыты довольно яркими пятнами синего, красного и желтого цветов. Также они отличаются от самок своим раскрытым ртом и огромными зубами.

В издании поделились, что самый большой зуб мандрила может достигать более 5 сантиметров в длину. Тем не менее, эти приматы не исключительно плотоядные. Они питаются фруктами, грибами, насекомыми и мелкими рептилиями.

Также мандрилы нападают на других животных и друг на друга, если им угрожает опасность или они соперничают за ресурсы или партнеров. Самые крупные самцы могут весить более 50 килограммов, но даже группы самок могут постоять за себя, несмотря на то, что они значительно меньше самцов.

В издании напомнили, что в 2006 году в национальном парке Лопе в Габоне произошел один необычный случай. Самца мандрила избил другой самец, после чего на него набросилась группа самок. Когда другой самец попытался вмешаться в драку, он был прогнан самками.

Ранее в IFLScience рассказывали, как в 1997 году шимпанзе по имени Сантино в зоопарке Фурувик в Швеции начал демонстрировать впечатляющее, но проблематичное поведение. Примат бросался камнями в посетителей, но удивительно то, что он брал в руки не что попало.

Смотрители зоопарка заметили, что каждое утро, когда зоопарк был закрыт и посетители не могли попасть внутрь, Сантино переходил ров в своем вольере и собирал камни. Он прятал собранные камни по всему вольеру.

Сантино часто нервничал, когда в зоопарке появлялись посетители. Из-за этого он начинал бросать камни вверх.

