Побегу способствовала авария грузовика, в котором перевозили лабораторное животное.

В США разыскивают лабораторную обезьяну, сбежавшую в результате ДТП в штате Миссисипи. По предварительной информации, животное может быть заражено опасными вирусами.

Изначально об инциденте сообщил офис шерифа в районе Джаспер-Каунти.

"28 октября 2025 года на шоссе I59 вблизи 117-й мили произошла авария. Это был грузовик, перевозивший макак-резус из Университета Тулейн. Обезьяны весят примерно 18 кг, они агрессивны по отношению к людям, и для работы с ними необходимы средства индивидуальной защиты. Обезьяны являются носителями гепатита С, герпеса и COVID", - говорилось в сообщении.

При этом офис шерифа уточнил, что в результате аварии сбежали четыре обезьяны. Трех впоследствии удалось "уничтожить", еще одна до сих пор на свободе.

После этого Университет Тулейн обнародовал заявление, в котором отрицает заражение обезьян опасными вирусами. В частности, в нем отмечается, что животные принадлежат сторонней исследовательской организации, которой позволили воспользоваться университетской лабораторией.

"Приматы, о которых идет речь, не переносили никаких заболеваний и недавно прошли проверки, подтвердившие отсутствие у них патогенов", - говорится в заявлении университета.

Другие инциденты с дикими животными

Как писал УНИАН, в начале этого года одна обезьяна оставила без света целую страну. Инцидент произошел в феврале в Шри-Ланке. Животное пробралось на электростанцию и влезло в оборудование, что привело к аварии.

Также мы рассказывали, как в Японии два медведя в один день парализовали движение по важному шоссе и заблокировали работу регионального аэропорта.

