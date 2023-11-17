Пересыхание больших водоемов провоцирует образование облаков пыли, содержащей опасные вещества.

На берегах пересыхающих водоемов могут образовываться массы пыли, содержащей токсичные соединения. По крайней мере, именно так сейчас происходит с Большим Соленым озером в американском штате Юта.

Как пишет Newsweek, нейротоксин, известный как BMAA, был обнаружен в частицах пыли учеными из Университета Вайоминга, которые исследовали побережье озера.

Большое Соленое озеро высыхает из-за продолжительной засухи в регионе, а уровень воды в нем достиг исторического минимума. Особенно критической ситуация была год назад, когда озеро достигло самого низкого уровня воды в истории.

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В результате обнажилась значительная часть побережья самого озера и впадающих в него рек. Низкий уровень воды не только представляет угрозу для окружающей дикой природы и водных ресурсов, но и подвергает окружающую среду воздействию токсичных частиц пыли.

Упомянутый выше нейротоксин, содержащий тяжелые металлы и бактерии, ранее был связан с заболеваниями, поражающими нервную систему, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), говорят ученые. Это заболевание может вызвать ослабление мышц и, в конечном итоге, повлиять на способность человека функционировать физически.

Ранее ученые из Дартмутского университета установили, что среди людей, живущих вблизи рек, где содержатся цианобактерии, наблюдается более высокий уровень больных БАС. В большинстве случаев неясно, что его вызвало, хотя примерно в 10% случаев он передается через семью.

Считается, что нейротоксин также связан с болезнью Паркинсона и деменцией, однако необходимы дополнительные исследования по этому поводу, говорится в исследовании.

Этот токсин разносится ветром в окружающие районы, что создает серьезную озабоченность для здоровья в окрестностях озера. Если кто-то подвергается воздействию токсина в течение длительного периода времени, это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как БАС.

Ученые уже некоторое время обеспокоены состоянием озера, поскольку засуха продолжает влиять на уровень воды в нем. И открытое русло Большого Соленого озера может представлять такую же опасность для окружающей общины, как и нехватка воды.

Другие материалы о проблемах климата

Как писал УНИАН, микропластик уже проник практически во все среды на Земле – от глубин моря до самых высоких слоев атмосферы. Ученые предполагают, что он уже частично влияет даже на погоду.

Также мы рассказывали, что южное полушарие Земли постепенно высыхает. Новый анализ показывает значительное снижение доступности пресной воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в Центральной и Северо-Западной Австралии.

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