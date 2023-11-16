Выброшенная на свалку пластиковая бутылка может превратиться в облако дождя.

Микропластик уже проник практически во все среды на Земле – от глубин моря до самых высоких слоев атмосферы. Ученые предполагают, что он уже частично влияет даже на погоду.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology Letters, находясь в атмосфере, микропластик может провоцировать образование облаков и, как следствие, влиять на погоду в определенных регионах.

Микропластик - это крошечные фрагменты пластика размером менее 5 мм, которые образуются при распаде пластиковых изделий, от синтетической одежды и автомобильных шин до пластиковых бутылок. По оценкам, в Мировом океане плавает от 50 до 75 триллионов частиц микропластика.

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В исследовании Environmental Science & Technology Letters рассматривался другой аспект проблемы. В нем описывается, как исследователи из Китайского университета Шаньдуна собрали 28 образцов жидкости из облаков на вершине горы Тай в Восточном Китае, чтобы проверить, как пластик взаимодействует с облаками.

Они обнаружили, что облака на малой высоте и более плотные облака содержат больше микропластика. Преимущественно это микропластик из обычных полимеров, включая полиэтилентерефталат, полипропилен, полиэтилен, полистирол и полиамид. Большинство частиц были крошечными, менее 0,1 мм в поперечнике, хотя некоторые были больше — около 1,5 мм.

Чем дольше частицы находились в облачных условиях под воздействием ультрафиолетового света и фильтрованной воды из облаков, тем грубее они были и, следовательно, на их поверхности было больше ртути, свинца и кислорода. Исследователи предположили, что это может позволить им запустить развитие облака.

Используя компьютерные модели, исследователи обнаружили, что микропластик, вероятно, путешествовал по воздушному потоку из густонаселенных внутренних районов Китая, а не из океана или других гор.

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