Похожи на лисиц и едят яблоки: самых странных волков в мире выпускают в дикую природу

В Аргентине их осталось всего 600.

В Аргентине планируют выпустить в дикую природу выращенных в неволе гривистых волков, чтобы спасти этих реликтовых животных от вымирания.

Как пишет zielona.interia.pl, эти волки обитают в пампасах, открытых травянистых равнинах Бразилии, Парагвая, Боливии и Аргентины. Это крупнейший представитель семейства псовых в этом регионе, считающийся реликтовым видом, остатком древней, плейстоценовой фауны континента. У него рыжая шерсть и темная грива на спине, а из-за формы морды он очень похож на лису.

Их длинные ноги помогают им загонять добычу – грызунов, птиц, зайцеобразных, ящериц и мелких животных.

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Однако самое интересное в этих волках – это то, что они любят яблоки. Речь идет о так называемом волчьем яблоке (оно же лобейра), и гривистые волки регулярно употребляют их в пищу - не только как лакомство, но и как лекарство. Лобейра стимулирует функцию почек и также использует волка в качестве распространителя семян.

Вид находится под угрозой исчезновения

Общее количество особей в Южной Америке может составлять несколько тысяч, и их численность неуклонно снижается, поскольку за последние 10 лет основные места обитания гривистых волков подверглись целенаправленной деятельности человека.

В Уругвае этот вид уже вымер, еще примерно 800 этих хищников обитают в Парагвае, где их положение сложное, но все еще относительно благоприятное.

Аргентина, напротив, находится в худшем положении. Здесь осталось всего 660 пампасских волков (включая щенков и детенышей). Из них примерно 487 – взрослые, размножающиеся особи. Этот вид обитает в северной и центральной частях страны, но на юге находится на грани вымирания.

Поэтому аргентинцы реализуют план по увеличению численности этих хищников.

Они планируют выпустить в дикую природу больше гривистых волков, спасенных после смерти матери и воспитанных людьми. Их отловят в июле в национальном парке Ибера, в северной провинции Корриентес.

Раньше УНИАН рассказывал, как на солнечной электростанции в Калифорнии поселились лисы, находящиеся под угрозой исчезновения, и это помогло виду избежать виымирания.

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