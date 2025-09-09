Украинские металлурги призывают отсрочить внедрение CBAM: из-за войны невозможно инвестировать в модернизацию

У Метинвеста есть полное понимание того, что и как надо сделать.

Отсрочка европейской экологической пошлины СВАМ является насущной проблемой для украинской экономики, ведь предприятиям необходимы миллиарды евро для модернизации, но война делает невозможным их привлечение. Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью Интерфакс-Украина.

"Это очень насущная для нас проблема. Мы понимаем потребность модернизации оборудования, чтобы перейти в зеленую металлургию. Но есть определенные обстоятельства, такие как война, которые не позволяют сделать это сейчас. Мы очень благодарны правительству за включение в программу евроинтеграции пункта об отсрочке требований CBAM для украинских производителей. Нужно отсрочить их на время военного положения плюс 3-4 года, чтобы мы имели возможность восстановиться после войны и начать модернизацию", - отметил Мироненко.

Он отметил, что у Метинвеста есть полное понимание того, что и как надо сделать. Но в целом зеленая модернизация наших активов в Украине вместе с совместными предприятиями оценивается в около $8 млрд.

Напомним, по данным ФРУ, в случае введения СВАМ для Украины, уже к 2034 г. падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 г. - уже $11,3 млрд. Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить CBAM для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос. В то же время, пока такого запроса от украинских властей нет.