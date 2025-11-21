Сейчас он проходит реабилитацию, получает необходимые лекарства и процедуры.

В КиевЗоо олень Мо успешно восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в результате атаки на Киев 14 ноября. Как сообщила Киевская городская государственная администрация, тогда взрывная волна задела и часть территории зоопарка, повредив окна и конструкции.

Отмечается, что легкие ранения получили шпороносная черепаха и кайман крокодиловый, которым сразу оказали помощь. Но больше всего досталось миниатюрному азиатскому оленю Мо: он получил тяжелую травму головы с переломом нижней челюсти.

"Шансы на выживание составляли лишь 50/50, впрочем, благодаря своевременной операции и профессиональному уходу ветеринаров жизнь этого маленького оленя удалось сохранить. Самая критическая неделя уже позади. Послеоперационный период прошел удачно, и с каждым днем растет уверенность, что Мо полностью выздоровеет. Сейчас он проходит реабилитацию, получает необходимые лекарства и процедуры и находится на мягкой диете", - проинформировали в КГГА.

Атака РФ на Киев: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В общем радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 - "Шахеды"). Основным направление удара был город Киев.

