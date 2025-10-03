Название вида связывают со старинной легендой, героиня которой бегала быстрее всех людей на Земле.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали невероятно красивую бабочку - солнцевика адмирала.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть яркую бабочку, сидящую на цветах.

"Солнцевик адмирал (Vanessa atalanta) - настоящая бабочка. Она сейчас питается на астре солончаковой обыкновенной, которой много в нацпарке "Тузловские лиманы". Украинское название "адмирал" происходит от красных полос на крыльях, напоминающих перевязь адмирала, а латинское название "Atalanta" связано с мифической героиней", - рассказал ученый.

По его словам, гусеница этой бабочки развивается на таких растениях, как чертополох, хмель и крапива. Солнцевик адмирал является активным мигрантом и сейчас улетает в теплые регионы на зиму через национальный парк в Одесской области.

Бабочка Vanessa atalanta

Адмирал (Vanessa atalanta) - дневная бабочка из семейства нимфалид (Nymphalidae). Размах крыльев достигает 5-6,5 см. Окраска крыльев темно-бурая, иногда почти черная, с ярко-красными полосами и белыми пятнами у вершины передних крыльев. Широко распространенный многочисленный вид, ареал которого охватывает Европу и Западную Сибирь, Среднюю Азию, Северную Африку, острова Атлантического океана, Северную Америку, Гватемалу, Гаити и Новую Зеландию. Гусеницы питаются преимущественно на крапиве и чертополохе.

В некоторых описаниях говорится, что видовой эпитет Atalanta перекликается с именем Аталанты - героини древнегреческой легенды об охоте на калидонского вепря, которая бегала быстрее всех людей на Земле.

