В заповеднике впервые за много лет зафиксировано высыхание водоемов.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", который находится на юге Одесской области, наблюдаются последствия глобального потепления - высыхание водоемов. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, указанный заповедник получил название от названия лиманов, от слова с корнем "туз", что с тюркского означает соль. Он объясняет, что во время большого периода регрессии Черного моря, вода отходила далеко от берега моря, его уровень падал, лиманов с водой не было, здесь формировалась соль.

"Сейчас прошло жаркое лето... Некоторые водоемы нацпарка, которые зависят от материкового стока, как, например, водохранилище возле села Вишневое, впервые за много лет высохли и там есть много соли. Высохли все малые реки и водотоки в балках, которые впадали в лиманы. От выпаривания снижается уровень и основных крупных Тузловских лиманов", - констатирует ученый.

Видео дня

Сейчас, говорит он, мы являемся свидетелями последствий мощного антропогенного давления на малые реки, которые когда-то давали речной сток в лиманы. Также то, что происходит на юге Одесской области - следствие разбалансировки климата, которое приводит к жаркому лету и высыханию водоемов.

Русев обнародовал фото водохранилища, расположенного возле села Вишневое, и лимана Малошаганский.

"Соль вместо воды", - отмечает ученый.

Он также рассказывает, что Мировой океан - это изменчивая, "дышащая" субстанция, которая то поднимается, то опускается под влиянием меняющегося климата. Такие подъемы и опускания, объясняет Русев, и называют трансгрессией и регрессией. Вследствие этого явления, при которых уровень моря повышается или понижается по отношению к земле, береговая полоса движется в направлении высоких мест или наоборот идет на спад.

Трансгрессии и регрессии могут быть вызваны тектоническими явлениями, колебанием и движением суши после таяния ледников, но в первую очередь - серьезными климатическими изменениями в межледниковые периоды.

"В течение последних 5 миллионов лет выделяют не менее семи эпох существенных, резких изменений климата, с которыми связаны глобальные оледенения. Особенно сильными были снижения температуры в течение современного, четвертичного периода, который начался более двух с половиной миллионов лет и продолжается в наше время", - отмечает Русев. За этот период были три крупных оледенения: миндельское, рисское и вюрмское, охватившие практически всю планету. Мощные полярные ледники в Европе в моменты этих оледенений достигали юга Украины, а в западном полушарии южный край полярных льдов доходил до Гавайских островов.

В Одесской области из-за аномальной жары снова зацвела акация

Как писал УНИАН, в этом году на юге Одесской области из-за аномально высокой температуры воздуха второй раз за сезон зацвела белая акация. Явление наблюдалось, в частности, в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района (южная Бессарабия). По словам ученых, в течение нескольких недель повторно цвела белая акация. В августе цветение не является нормой, это произошло из-за погодных условий. Обычно белая акация цветет в мае-июне. Вторую волну цветения спровоцировали аномально высокие температуры и засуха, что указывает на стресс растений.

Вас также могут заинтересовать новости: