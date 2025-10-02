"Дом" к своему "хозяину" не прикреплен, но червь способен передвигаться вместе с ним.

В заповедных водоемах Национального научного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область), обитает необычный червь, который строит для себя из песчинок "пожизненный" домик в виде трубки.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. "Одним из необычных примеров многощетинковых червей в парке "Тузловские лиманы" является пектинария - Pectinaria neapolitana", - отметил ученый.

На голове червя, объясняет Русев, растут щупальца и иглы золотистого цвета, которые тот использует для раскапывания ила и песка. Главная лопасть превращена в ротовую мембрану и несет ротовые щупальца. На переднем конце тела также располагаются особые длинные щетинки - опахала. Интересно, что живет это существо внутри особой трубки, которую само строит из песчинок, склеенных продуктами специальных цементных желез. Трубка к своему "жильцу" не прикреплена, но червь способен передвигаться вместе с ней.

Ученый обнародовал видео, на котором можно увидеть необычного червя, рядом с которым "дом", построенный из подручных материалов. Зафиксировано обитателя заповедника на дне лимана Бурнас.

"Пектинария может построить свою трубку только один раз в жизни... Обитает в Тузловских лиманах на мелководье. Выкапывает в почве узкие туннели, которые имеют два входа. Червь остается в трубке над одним из отверстий, а узкий задний конец трубки, направленный вверх над почвой. Пространство внутри трубки вентилируется червем. Почти всю жизнь полихеты проводят на дне лиманов, собирая щупальцами пищу со дна", - рассказал ученый.

По его словам, пектинария питается детритом (органическими частицами), которые собирает в почве и является очень важным элементом пищевой цепи природных экосистем нацпарка.

Как и у многих полихет, развитие у пектинарии происходит с метаморфозом - из яйца сначала выходит личинка трохофора, покрытая несколькими поясками ресничек, плавающая в планктоне. Через некоторое время трохофора претерпевает метаморфоз, и превращается в маленького червяка, который строит свою первую, пока еще прозрачную трубку. После оседания на дно, молодая пектинария постепенно оклеивает трубку песчинками. Пектинарии являются важной пищевой цепью для птиц и рыб, подчеркивает Русев.

Парк Тузловские лиманы

Как писал УНИАН, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали очень осторожную редкую птицу - журавля серого. Эти краснокнижные птицы пролетают через Одесскую область и направляются в теплые края. Останавливаются они только там, где безопасно.

Вас также могут заинтересовать новости: