Это глобальное мероприятие ООН по охране окружающей среды проводится и отмечается тысячами сообществ по всему миру.

Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Внимание всего мира сегодня привлекается к экологическим проблемам.

Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден в 1972 году Генеральной ассамблеей ООН в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. С тех пор он отмечается ежегодно.

Этим днем ООН пытается привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, ведь ее защита является одним из важнейших факторов, влияющих на благосостояние народов и экономическое развитие во всем мире.

Как провести День охраны окружающей среды

Всемирный день окружающей среды – глобальное мероприятие ООН по охране окружающей среды, которое проводится и отмечается тысячами сообществ по всему миру. Каждый год оно проходит на определенную тему.

Читайте такжеРада запретила пластиковые пакеты в Украине: детали закона и как будут штрафоватьВ 2021 году Всемирный день окружающей среды будет посвящен теме восстановления экосистем и наших отношений с природой. Кроме того, он станет официальным началом десятилетия ООН по восстановлению экосистем на 2021-2030 гг.

Из-за потери экосистем, отмечают в ООН, мир теряет таких "поглотителей углерода", как леса и торфяники, а уровень мировых выбросов парниковых газов лишь увеличивается. Поэтому, возрождение лесов и торфяников помогло бы сократить разрыв в уровне выбросов на 25% к 2030 году.

Восстановление посадок местных пород деревьев, в свою очередь, поможет смягчению возможных разрушительных последствий потепления на планете, в частности, повышению риска лесных пожаров.

В целом Всемирный день окружающей среды – день, когда можно сделать что-то особенное для Земли, организовав какое-то мероприятие как на местном, так и на более глобальном уровнях. Это, например, может быть вклад одного человека либо целого коллектива.

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Автор: Алина Вишневская