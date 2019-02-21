Стало известно, зачем зебрам нужны полоски на коже

Исследователям пришлось нарядить лошадей в разные наряды.

Исследователи из разных университетов США и Великобритании провели эксперимент с переодеванием лошадей и доказали, что полосатый окрас зебр помогает им избегать мух.

Работа опубликована в журнале PLOS One.

Черно-белые полоски долго оставались биологической загадкой. Очевидно, что они должны приносить пользу, иначе бы они просто исчезли. Последнее исследование подтвердило одну из гипотез: окрас защищает зебр от паразитических насекомых.

Авторы наблюдали за зебрами и фермерскими лошадьми. Они фиксировали, какое количество слепней летает вокруг них и сколько садится на тело. Биологи заметили, что насекомые садятся на коней в среднем втрое чаще, чем на зебр.

Чтобы подтвердить догадку и исключить влияние других факторов, как запах или особенности движений, исследователи провели эксперимент с переодеванием. Они облачили коней в три разных камуфляжа: черный, белый и черно-белый в полоску, как у зебры, а затем понаблюдали за поведением слепней.

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Вокруг всех лошадей летало одинаковое количество насекомых, но разница стала заметна, когда те попытались приземлиться для укуса.

"Мы заметили, что слепни, которые приближаются к зебрам, не способны контролировать траекторию своего полета. Чаще всего они просто врезались в тела зебр, но не могли нормально сесть на них", - говорят исследователи.

Вместе с этим, у насекомых не возникало таких проблем, когда они облепляли открытые морды закамуфлированных лошадей. Поэтому авторы сделали вывод, что окраска дезориентирует мух, не давая им кусать животных. Некоторым слепням удавалось приземлиться, но они не задерживались из-за взмахов хвоста.

Ученые предполагают, что у полос могут быть и другие функции, например терморегуляторные или социальные, но эта работа наглядно доказал одну из гипотез.

Напомним, впервые за сотню лет биологам в Африке удалось снять на камеру "мифического" черного леопарда. Только на ночных и инфракрасных изображениях можно разглядеть пятнистый узор животного. Первый и последний раз на континенте животное удалось сфотографировать в 1909 году в Эфиопии.