Установлено превышение содержания нефтепродуктов в воде в 15 - 16 раз.

В Николаевском порту затонуло техническое судно Ginger, предназначенное для дноуглубительных работ.

Как сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа на своей странице в социальной сети Facebook, 15 января на территории Николаевского морского порта затонуло судно - земснаряд Ginger, что повлекло утечку нефтепродуктов.

На следующий день госинспекторами по охране окружающей природной среды было проведено обследование и отобраны пробы воды в месте загрязнения. По результатам проведенных лабораторных исследований, в этих пробах было установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7-8 раз. Однако, судя по всему, продолжается утечка нефтепродуктов. В частности, исходя из сообщения экологов, загрязнение увеличилось.

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В частности, повторные пробы отобраны 19 января. Согласно их исследованию, установлено превышение содержания нефтепродуктов в воде в 15 - 16 раз. Сейчас инспекцией предоставлены запросы относительно принятия мер по ликвидации загрязнения. В то же время не уточняется, по какой причине судно затонуло

По данным экологов, основная опасность от разлива нефтепродуктов заключается в том, что нефтяные пары оказывают ядовитое действие на организм живых существ, а структура вещества крайне негативно отражается еще и на месте их обитания. Углеводороды в больших концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров центральной нервной системы и практически мгновенную смерть. Нефть может попасть в желудок животного, стать причиной кровотечений, болезни почек, печени, отказа внутренних органов. Это особенно опасно для морских животных, находящихся вблизи крупных нефтяных пятен.

Кроме загрязнения окружающей среды, могут произойти пожары на месте разлития, взрывы газовоздушной смеси.

Что известно о затонувшем судне:

Согласно открытым источникам, Ginger - трюмный землесос с почвоприемниками. Он был построен в 1965 году. Назначение: дноуглубительные работы с отвезением грунта.

Длина судна - 82 м, ширина - более 13 м, высота борта - 5,18 м, дедвейт - 1747 т, вместимость трюма - 1183 куб. об.

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