Путь аварийного дрейфа одного из судов составил более 8 километров.

Два обломка танкера "Волгонефть-212", который вместе с "Волгонефть-239" потерпел крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе, находятся в территориальных водах Украины. К такому выводу пришел руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский, сделав анализ спутниковых радарных снимков, касающихся катастрофы.

В частности, по его словам, оба обломка танкера "Волгонефть-212" находятся в территориальных водах Украины (ближе к Крыму, чем к Тамани).

"Танкер раскололся также на нашей стороне... Два обломка этого танкера после аварии свободно дрейфовали, разливая по морю тонны мазута, как минимум до 12 января. Путь аварийного дрейфа составил за это время в целом не менее 8,25 километра!" - подчеркнул эколог.

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Он добавил, что на объектах, которые дрейфуют и меняют пространственное положение, любые работы, в первую очередь, водолазные, проводить невозможно.

"Работы по герметизации танков (резервуаров - УНИАН) выполнены не были. Наблюдается четкая динамика увеличения количества выбросов во времени на примере сначала более "чистого" обломка ("Волгонефть-212" - УНИАН) и кормовой части "Волгонефть-239", которая находится на берегу. Скорее всего, речь идет об утечке мазута из технологических отверстий и сапунов танков", - предполагает специалист.

Он напомнил, что, по официальной информации РФ, объем утечки мазута составил 2,3 тысячи тонн. Однако, как отмечает Балинский, это соответствует объему четырех из восьми танков только на судне "Волгонефть-212". Поэтому, по мнению эколога, эта цифра не является достоверной. Он объясняет, что спутниковые снимки четко показывают утечкуэко мазута из всех трех обломков судов, то есть мазут вытекал минимум месяц, в том числе из якобы неповрежденных танков.

Также он пришел к выводу, что обломки судна во время дрейфа оставляют на дне остатки мазута, который впоследствии еще некоторое время формировал на поверхности шлейф.

Авария танкеров "Волгонефть" в Черном море

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Это привело к разливу нефтепродуктов и загрязнению в Краснодарском крае и возле Керченского полуострова.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, ситуация, которая сложилась из-за аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами в районе Керченского пролива, является критической. По его словам, россиянам безразлично на экологию в оккупированном Крыму, потому что они рассматривают его только как военную базу.

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