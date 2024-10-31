Этанол, распространенный в экосистемах, может лечить и влиять на поведение животных.

Если раньше считалось, что животные, пристрастившиеся к алкоголю, - явление крайне редкое, то сейчас ученые утверждают обратное. По мнению исследователей, в экологических системах содержится много этанола, который дикие звери употребляют в пищу.

В частности, сегодня, 30 октября, Trends in Ecology & Evolution опубликовал обзор, в котором указано, что "естественный" этанол встречается почти в каждой экосистеме. Поэтому, вполне вероятно, многие животные, питающиеся фруктами и нектаром, потребляют его регулярно. Иначе говоря, "спиртное" - их привычный рацион.

"Мы отходим от антропоцентрического взгляда, что этанол - это просто то, что используют люди. В природе его гораздо больше, чем мы думали раньше, и большинство животных, которые едят сладкие фрукты, подвергаются его определенному воздействию", - отмечает эколог Кимберли Хокингс.

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Говорится, что этанол получил широкое распространение примерно 100 млн лет назад, когда цветочные растения начали производить нектар, а фрукты "бродить". Сейчас этанол, как и в давние времена, есть практически во всех экосистемах, особенно в тропиках. Как правило, фрукты, "забродившие" естественным путем, содержат до 2% алкоголя. Однако, например, в Панаме в перезревших пальмовых плодах уровень этанола может превысить 10%.

По данным ученых, животные получили гены для переработки этанола еще до того, как дрожжи начали его производить. Однако, есть доказательства того, что эволюция улучшила способность к усвоению этанола у млекопитающих и птиц. Например, птица омелюх, обитающая в Америке, Европе и Азии, питается, в том числе ягодами рябины, в которых содержание алкоголя достигает 0,3%.

"С экологической точки зрения невыгодно быть пьяным, когда вы лазите по деревьям или ночью вас окружают хищники... Это противоположность людям, которые хотят опьянеть, но на самом деле не хотят калорий, а животные хотят калорий, но не опьянения", - говорит молекулярный эколог Мэтью Карриган.

Как пишет SciTechDaily со ссылкой на упомянутый обзор, действие этанола в организмах животных требует дальнейшего изучения, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на их физиологию и эволюцию. Но уже сейчас ученые предполагают: этанол является для зверей источником калорий, он своим запахом помогает в поиске пищи, а также защищает от паразитов. В частности, плодовые мушки откладывают яйца в вещества с этанолом, снижая риск паразитирования.

"Этанол может иметь медицинские преимущества: плодовые мушки намеренно откладывают яйца в вещества, содержащие этанол, что защищает их яйца от паразитов, а личинки плодовых мушек увеличивают потребление этанола, когда на них паразитируют осы", - говорится в публикации.

Также авторы исследования предполагают, что этанол может стимулировать дофамин и эндорфины, способствуя социальному поведению тех же обезьян. Речь об ощущении расслабленности, которая способствует их определенной "раскованности".

"Однако, чтобы это проверить, нам действительно нужно узнать, вызывает ли этанол физиологическую реакцию в дикой природе", - пояснила эколог поведения Анна Боуленд.

Как уточняется, алкоголь, возможно, изменяет сексуальное поведение животных. Например, самки дрозофилы вида Drosophila simulans менее избирательны при выборе партнеров под воздействием алкоголя и спаривались с большим количеством самцов. При этом самцы просто "напивались", когда "женщины" их отвергали.

Новости дикой природы

Как сообщал УНИАН, в Антарктике пингвины почти не боятся людей и даже проявляют к ним интерес. Ученые обращают внимание, что особенно это касается самых многочисленных соседей украинских полярников - субантарктических пингвинов. Недавно они взяли в осаду озонометриста 29-й УАЭ Сергея Якущенко на мысе Пингвин-Пойнт острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский". Там стая черно-белых птиц двинулась в его сторону и заинтересованно разглядывала. Мужчина даже записал видео, на котором зафиксировано, как пингвины движутся прямо на него, останавливается неподалеку и "переговаривается" друг с другом, разглядывая "гостя".

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