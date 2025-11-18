Во время исследований для насекомых создали лабиринт, в котором разместили сладости и горку "блюда".

Шмели оказались способными отличать короткие и длинные вспышки света - по аналогии с принципом азбуки Морзе. Как пишет Interesting Engineering, к такому выводу пришли исследователи из Лондонского университета королевы Марии, которые научили насекомых использовать продолжительность светового сигнала, чтобы определять, где искать пищу.

"Это открытие демонстрирует способность к обработке времени, которую ранее наблюдали только у людей и небольшого количества позвоночных", - говорится в статье.

Для указанных исследований использовали вид шмелей Bombus terrestris. Ученые создали для насекомых специальный лабиринт, в котором разместили два круга, которые излучали короткие или длинные световые вспышки. Короткая вспышка сигнализировала о наличии сахарного раствора, длинная - предупреждала о горьком растворе, который шмели обычно избегают.

Чтобы насекомые не могли ориентироваться по запаху или помнить путь, исследователи постоянно меняли местоположение сигналов в лабиринте. Вскоре они начали сразу двигаться к сигналу той продолжительности, которая обещала сахар. Когда их выбор стал стабильным, ученые забрали вознаграждение, но оставили вспышки. Интересно, что большинство насекомых и в дальнейшем выбирали правильный сигнал.

Проект возглавил аспирант Алекс Дэвидсон под руководством доктора Элизабетты Версаче.

"Мы хотели выяснить, способны ли пчелы различать разные промежутки времени, и было захватывающе увидеть, что они успешно справились с задачей", - сказал Дэвидсон.

Он подчеркнул, что такое поведение для них совершенно неестественно:

"Поскольку в природе эти насекомые не встречаются с мерцающими сигналами, их способность выполнить эту задачу выглядит особенно поразительной".

Сейчас наука до сих пор не имеет четкого ответа, как именно насекомые фиксируют короткие промежутки времени. Известные механизмы - например, циркадные ритмы - слишком медленные, чтобы отличать "точку" от "тире".

Исследователи дискутируют, существует ли у животных один внутренний "хронометр" или несколько параллельных систем. Говорится, что сейчас новые результаты дают возможность проверить эти гипотезы экспериментально.

Несмотря на то, что мозг шмеля меньше одного кубического миллиметра, он способен выполнять задачи, которые требуют высокоточной обработки времени. Это ставит новые вопросы о том, как сложные когнитивные способности возникают у животных с минимальным количеством нейронов. Также это открывает возможности для изучения принципов принятия решений на основе времени у разных видов.

Доктор Версаче напоминает, что многие формы поведения базируются на способности к временному анализу:

"Навигация и коммуникация у животных в значительной степени зависят от того, как они воспринимают и обрабатывают время".

По ее словам, сравнение этих навыков у разных видов может помочь понять, как эволюционируют когнитивные способности.

Она также отметила, что умение насекомых эффективно обрабатывать временные сигналы может быть ценным для разработчиков искусственного интеллекта:

"Тот факт, что ограниченный набор нейронов может выполнять такие сложные задачи, является вдохновением для масштабируемых искусственных систем, основанных на биологических принципах".

