От насекомых-опылителей зависит стабильность поставок продовольствия.

Согласно новому исследованию Вюрцбургского университета (Германия), волны тепла, возникающие в результате изменения климата, ухудшают способность шмелей улавливать цветочные запахи, что может в значительной степени повлиять на опыление растений. Как следствие, под угрозой окажутся урожаи сельхозкультур и окружающая среда.

Как пишет The Independent, учеными установлено, что воздействие экстремальных температур способно серьезно снизить способность пчелиных улавливать запахи цветов. Это, в свою очередь, нарушит их поведенческие навыки при поиске пищи и скажется на растениях, которые зависят от опыления.

"Шмели играют важную роль в сельском хозяйстве, опыляя культуры, составляющие около трети продовольственного снабжения, включая овощи, фрукты, орехи и бобовые. Однако популяции пчел сокращаются из-за потери окружающей среды и климатического кризиса, а повышение температуры усугубляет проблему", - говорится в публикации. Видео дня

Отмечается, что ученые стремились изучить, как повышение температуры влияет на способность шмелей улавливать цветочные запахи - их ключевой фактор находить пищу.

Исследовательская группа провела эксперименты на 190 шмелях двух видов: Bombus pascuorum и Bombus terrestris. В частности, пчелиных подвергли воздействию имитированных тепловых волн - насекомых примерно на три часа поместили в емкости, где температура была повышена до 40 градусов по Цельсию.

После этого пчелиные антенны прикрепили к электродам, чтобы замерить их реакцию на три цветочных запаха: оцимен, гераниол и нонаналь. Объясняется, именно эти запахи, в основном, свойственны цветам и играют важную роль в привлечении насекомых-опылителей. Результаты поразили ученых: воздействие тепла снизило реакцию антенн на все три запаха до 80%.

"Результаты достаточно очевидны: тепловые волны влияют на физиологию шмелей", - сказала Колин Яворски, полевой эколог из Национального института сельскохозяйственных, пищевых и экологических исследований Франции.

Как утверждают ученые, такая сниженная способность улавливать запахи может серьезно снизить эффективность шмелей, как добытчиков пищи, поскольку они полагаются на свое обоняние, чтобы определить лучшие цветы для нектара. Если шмелям трудно найти пищу, это, вероятно, приведет к снижению опыления, и в результате скажется на воспроизводстве растений и урожайности.

"Если опылители не прилетают в течение нескольких дней... то нет опыления, нет семян... - вот и все", - сказала Яворски.

Кроме того, исследование показало, что способность пчел восстанавливаться после воздействия тепла была ограничена. В большинстве случаев их антенные реакции в норму не возвращались даже после 24-часового периода восстановления при более низких температурах.

"Это говорит о том, что ущерб, нанесенный волнами тепла, может иметь долгосрочные последствия для популяции шмелей", - пишет The Independent.

Эксперимент показал, что особенно пострадал дикий Bombus pascuorum - насекомое продемонстрировало наименьшую устойчивость по сравнению с коммерческим Bombus terrestris.

Кроме того, самки рабочих пчел, которые отвечают за сбор пищи для колонии, были более восприимчивыми к жаре, чем самцы.

"Последствия этих результатов являются значительными. Шмели жизненно важны для опыления многих культур, и их сокращение может повлиять на мировое производство продовольствия", - сказано в статье.

Авторы исследования отмечают: поскольку в результате климатического кризиса продолжается повышение температуры и увеличение частоты волн тепла, осознание влияния этого процесса на опылителей, таких как шмели, становится все более важным. Результаты исследования показывают, что экстремальная жара может нарушить тонкий баланс между растениями и их опылителями, что приведет к более широким экологическим последствиям.

Хотя это исследование было сосредоточено на шмелях, ученые утверждают, что другие опылители могут пострадать от повышения температуры аналогичным образом. Нужны новые исследования для изучения влияния климата на различные виды, особенно те, которые не живут колониями и не могут запасать пищу, что делает их более уязвимыми к изменениям окружающей среды. Акцентируется, что способность опылителей адаптироваться к потеплению имеет решающее значение для поддержания здоровья экосистем и стабильности поставок продовольствия.

"Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений. Поскольку волны тепла становятся более частыми и интенсивными, выживание таких видов, как шмели, может оказаться под угрозой, что может иметь далеко идущие последствия для сельского хозяйства и окружающей среды", - акцентируют авторы.

Изменение климата в мире

Известные своей красотой островные государства могут погибнуть из-за повышения уровня Тихого океана - глава ООН называет повышение уровня моря "мировой катастрофой", которая особенно угрожает тихоокеанскому раю. Глава ООН Антониу Гутерриш обратился к миру с еще одним климатическим сигналом SOS.

На этот раз он сказал, что эти аббревиатуры означают "спасите наши моря". Отмечается, что уровень моря повышается все быстрее, особенно в наиболее уязвимых островных государствах Тихого океана. По словам Гутерриша, сложилась безумная ситуация: повышение уровня моря - кризис, который полностью создан человечеством.

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