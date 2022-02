Ученые выяснили, что чаще всего в реках мира можно обнаружить следы парацетамола, лекарств от эпилепсии и диабета, а также никотин и кофеин.

В мире реки сильно загрязнены разными лекарствами и прочими продуктами фармацевтики, и это представляет собой угрозу и окружающей среде, и здоровью людей.

Об этом свидетельствуют результаты большого исследования, проведенного британскими учеными, сообщает Би-би-си.

В ходе большого исследования, которое организовал Йоркский университет, ученые выяснили, что чаще всего в реках мира можно обнаружить следы парацетамола, лекарств от эпилепсии и диабета, а также никотин и кофеин.

Больше всего загрязнены реки в таких странах, как Пакистан, Боливия и Эфиопия. Меньше всего - реки Исландии, Норвегии и бассейна Амазонки.

Исследование Йоркского университета, отчет о котором опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, стало одним из самых масштабных в этой области: 258 рек в 100 странах, более тысячи мест забора проб.

Так называемые "активные вещества" из состава лекарств в опасных для речной флоры и фауны концентрациях были обнаружены более чем в четверти охваченных рек.

Чаще всего загрязнение предсказуемо встречалось в небогатых странах, в местах, где плохо с очисткой сточных вод, и там, где расположены фармацевтические предприятия.

"Мы видим очень высокую концентрацию фармацевтических препаратов в реках Нигерии и Южной Африки, причина которой - нехватка очистных сооружений", - пояснил исследователь Мохаммед Абдалла из Бирмингемского университета. В итоге, как отмечает Абдалла, самой большой опасности подвергаются люди, которые к тому же не имеют доступа к качественной медицинской помощи.

Правда, ученые признают, что влияние наиболее распространенных химических соединений из лекарств на экологию рек пока изучено слабо.

"Мы можем говорить, что влияние, скорее всего, отрицательное, но тут нужно тестировать каждый фармацевтический препарат, а таких исследований пока было относительно мало", - сказала специалист по экологии водоемов Вероника Эдмондс-Браун из Хартфордширского университета.

Но уже известно, например, что растворенные в воде противозачаточные средства могут влиять на размножение и рост рыбы.

Кроме того, в докладе говорится, что загрязнение рек антибиотиками может привести к снижению их эффективности: в воде с антибиотиками развиваются устойчивые к ним бактерии. В этом и заключается один из аспектов угрозы, которую загрязнение рек лекарствами представляет для здоровья человечества.

"С лекарствами обычно как происходит: мы принимаем эти химикаты, они оказывают желаемый эффект на наш организм и затем выводятся из него. И теперь мы знаем, что даже самые современные очистные сооружения не могут полностью разложить эти соединения, и они попадают в реки и озера", - сказал руководитель исследования Джон Уилкинсон.

Чаще всего участники исследования обнаруживали в речной воде два химических соединения из лекарств: карбамазепин, который применяется при эпилепсии, и метформин, которым лечат диабет.

Кроме того, часто встречалась высокая концентрация парацетамола, кофеина и никотина.

В Африке в "группу лидеров" вошел также артемизинин, который содержится в средствах от малярии.

На вопрос, что делать с загрязнением рек продуктами фармацевтики, у руководителя исследования Джона Уилкинсона пока нет оптимистичного ответа.

"Надо, чтобы проблемой занялось много людей гораздо умнее меня, - говорит доктор Уилкинсон. - Но кое-что можно сделать уже сейчас: мы можем начать правильно применять лекарства".

Ученый имеет в виду, что людям стоило бы ужесточить правила доступа к антибиотикам и снизить их дозировку.

