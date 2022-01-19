мужчина пытался обратить внимание на проблему загрязнения рек в Украине.

Экоактивист Виктор Бучинский на Крещение устроил перфоманс. Мужчина окунулся в реку Боржава на Закарпатье, в которой образовалась пробка из пластиковых бутылок.

Об этом активист рассказал в Facebook.

Бучинский на Крещение сфотографировался в реке среди горы пластиковых бутылок. Таким образом мужчина пытался обратить внимание на проблему. Он призвал беречь окружающую среду и святую воду, а не выбрасывать мусор в реки.

"Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове проходил завершающий этап рекультивации Дергачевского полигона твердых бытовых отходов пока на новом достраивают мусороперерабатывающий комплекс. Коммунальщики вместе с активистами высадили здесь деревья и кусты.

Кроме коммунальщиков, к акции присоединились экоактивисты, студенты Национального технического университета "ХПИ" и Харьковской национальной академии городского хозяйства имени Бекетова.

Вас также могут заинтересовать новости: