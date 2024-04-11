Знаковым местом для исследований является Антарктика, которая подверглась минимальному влиянию деятельности людей.

На украинском ледоколе "Ноосфера" провели важные геологические исследования, которые "расскажут" об изменении климата планеты за последние 20 тыс. лет. Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, во время нынешнего рейса ледокола "Ноосфера" из Чили к полярной станции "Академик Вернадский" ученые продолжили геологические исследования Южного океана.

Украинские ученые их начали в первом антарктическом сезоне судна (2022 год), сейчас удалось взять 7 колонок донных отложений в 7 точках недалеко от станции - в районе пролива Пенола и Френч, где обнаружены тектонический разлом и ледниковые долины. На борту поднятые образцы подробно описали, сфотографировали и разделили на части для доставки в Украину. Далее их будут изучать в лабораториях Киева и Одессы.

В центре объясняют, что донные отложения - это своеобразная "запись" истории Земли. Их анализ позволяет понять, что происходило на планете тысячи и миллионы лет назад, и делать прогнозы на будущее, в частности, относительно глобального климата.

Видео дня

По словам участника сезонной экспедиции, геолога Сергея Кадурина, выход из последнего ледникового периода (примерно 20 тыс. лет назад) до современного максимума температур проходил не за один этап. Этот процесс происходил пошагово с так называемыми флуктуациями, когда возникали более теплые периоды, которые затем сменялись короткими периодами похолодания.

"Анализ этого динамического процесса поможет понять, что же происходит с глобальным климатом и что может нас ожидать в ближайшем будущем - дальнейшее потепление или наоборот похолодание", - сказал Кадурин.

Говорится, что знаковым местом для исследований является Антарктика, которая подверглась минимальному влиянию деятельности людей и сохранила древнейший ледниковый покров на планете. Анализ истории геологического развития континента свидетельствует, что этому покрову уже несколько десятков миллионов лет.

"Понятно, что за это время размеры ледника увеличивались и уменьшались, но он был в Антарктике задолго до последнего максимума ледникового периода на Земле, когда ледники были распространены в Мировом океане и на европейском континенте значительно шире, чем сейчас. Важно, что ледник в Антарктике сохранился и сейчас - во время одного из самых теплых периодов в климате Земли", - говорится в сообщении.

Ученые добавляют, что в отличие от других территорий, изменения накопления донных отложений в Антарктике являются постоянными, и по ним можно четко отследить периоды уменьшения и увеличения уровня ледника. В частности, осадки начинают накапливаться, как только ледник отсоединяется от кристаллической основы. То есть даже когда ледник еще покрывает поверхность океана, но между льдом и дном уже есть свободная жидкая вода, на дне уже начнется накопление отложений.

Дальнейшее таяние будет приводить к высвобождению поверхности моря от постоянного льда, что в свою очередь приведет к изменению условий накопления и состава донных осадков. Когда снова возникали периоды похолодания и увеличения уровня ледников, состав донных отложений вновь менялся. Если же размер ледников увеличивался настолько, что они вновь заполняли собой прибрежный морской бассейн до самого дна, лед двигал накопленные донные отложения вроде грейдера или бульдозера. Это приводило к изменениям условий залегания пород, что также является важным диагностическим признаком.

"Все эти изменения достаточно легко идентифицировать в донных отложениях. Поэтому их исследование позволит ученым восстановить историю изменения климата нашей планеты за последние 20 тысяч лет", - рассказали в антарктическом центре.

Ученые напоминают, что в первом антарктическом сезоне "Ноосферы" ученым удалось поднять 2 колонки донных осадков из пролива Пенола. Дальнейшие исследования позволили сделать открытие о том, как менялся рельеф нашего района Аргентинских островов за последние 25 тысяч лет. На основе этих выводов и были определены места отбора новых образцов в Южном океане для нынешних работ.

Ситуация в Антарктике - детали

В Антарктике, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" значительно увеличилась популяция пингвинов и сейчас составляет по 500 птиц на каждого полярника. В этом сезоне (сентябрь-апрель) украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположен "Вернадский". Их более 7 тысяч. Это свидетельствует о том, что потепление и уменьшение площади морского льда в Антарктике приводит к миграции животных, которые захватывают новые, ранее не заселенные определенными видами территории.

Вас также могут заинтересовать новости: