Африканцы научились разговаривать с птицами, чтобы найти мед, и их 'язык' развивается

Птицы показывают людям дорогу к ульям диких пчел.

В странах Африки к югу от Сахары местные жители сотрудничают с дикими птицами, чтобы найти мед. Используя характерные крики, охотники за медом координируют свои действия с птицами, которых называют медоводами (Indicatoridae), и те направляют людей к пчелиным ульям. Новое исследование показывает, что крики охотников за медом отличаются между общинами и развиваются так же, как и человеческие диалекты, рассказывает Discover Wild Life.

Охотники за медом используют два типа криков для связи с медоискателями: крики для привлечения диких птиц на охоту и координационные крики, чтобы поддерживать контакт с птицей, когда та ведет их к улью.

Как только улей найден, охотники за медом используют дым, чтобы укротить пчел и собрать мед, пока поводыри за медом угощаются пчелиным воском и вкусными личинками.

Видео дня

Таким образом, оба вида получают выгоду от этого взаимодействия: медоводы получают пищу, к которой они иначе не имели бы доступа, а охотники за медом получают направление к улью. Действительно, предыдущие исследования показывают, что охотники за медом имеют более чем в три раза больше шансов найти улей, если их ведет медовод.

Оба типа криков, которые используют охотники за медом, различаются в зависимости от культуры, так же, как меняется человеческая речь. Но даже соседние деревни имеют несколько другие крики, немного похожие на региональные диалекты.

Чтобы выяснить, возникли ли эти "диалекты" в результате культурных процессов, как это происходит с диалектами человеческой речи, исследователи записали сигналы от 131 охотника за медом в 13 деревнях специального заповедника Ньясса в Мозамбике.

Они обнаружили, что соседние деревни, как правило, имели похожие звуки, тогда как деревни, расположенные дальше друг от друга, имели больше различий. В то же время факторы окружающей среды не влияли на сходство звуков. Это означает, что вариация звуков обусловлена культурными, а не экологическими процессами.

"Это подчеркивает, насколько сильно культура формирует нас как вид, даже в нашем взаимодействии с дикими, недрессированными животными", – пояснила доктор Джессика Ван дер Вал, ведущий автор исследования.

Хотя охотники за медом учатся у своих родителей сигналам вербовки и координации, ученые не уверены, как медовые пчелы учатся сотрудничать с людьми.

"Они не могут учиться у своих родителей, потому что, как кукушки, откладывают яйца в гнезда других птиц. Но они могут учиться, наблюдая за взаимодействием других медоборов с людьми", – говорит Ван дер Валь.

Профессор Клэр Споттисвуд из Института африканской орнитологии Фитцпатрика Кейптаунского университета добавила, что люди изучают и поддерживают местные сигналы, необходимые для сотрудничества с медовыми пчелами, а те, вероятно, учатся и таким образом помогают укрепить эти местные человеческие диалекты – так же, как они изучают более масштабные вариации человеческих сигналов по всей Африке, больше похожие на разные человеческие языки.

Выяснить, как медовые пчелы учатся сотрудничать с людьми, является одним из следующих исследовательских вопросов команды.

Интересное поведение птиц – больше новостей

Напомним, что в пустыне Калахари в Африке живет птица вилохвостый дронго, которая научилась обманывать других животных, ложно сигнализируя о тревоге. Таким образом она добывает себе пищу, обманывая соседей.

Вас также могут заинтересовать новости: