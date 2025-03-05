Ученые изучили 100 ископаемых группы темноспондильных, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа.

Массовое пермское вымирание стало одним из самых разрушительных событий в истории Земли. 252 миллиона лет назад 90% живых организмов погибло, но некоторые виды выжили, включая древних родственников лягушек, пишет Interesting Engineering.

Ученые из Бристольского университета в своем исследовании выяснили, как группе темноспондильных удалось выжить во время массового пермского вымирания.

"Одной из величайших загадок было выживание и процветание крупной группы амфибий под названием темноспондиилы. Это были хищные животные, которые питались рыбой и другой добычей, но в первую очередь были связаны с водой, как и современные амфибии, такие как лягушки и саламандры. Мы знаем, что климат тогда был жарким, особенно после вымирания", - рассказал ведущий автор работы из Бристольской школы биологических наук Аамир Мехмуд.

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Чтобы выяснить то, как выжили темноспондильные, ученые изучили 100 ископаемых этой группы, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа. Результаты показали, что успех выживания заключался в их приспособляемости.

По словам ученых, темноспондильные являются универсалами. Они могут питаться разнообразной добычей в пресноводной среде обитания. Благодаря стабильному источнику пищи эти земноводные процветали, пока наземные хищники боролись с дефицитом ресурсов.

Также ученые заметили, что темноспондильные не сильно изменились в период кризиса. Они сохранили тот же диапазон размеров тела, что и до массового пермского вымирания.

Только спустя примерно через 5 миллионов лет после окончания массового пермского вымирания у древних амфибий резко увеличились размеры тела и экологические роли. Однако это разнообразие было временным и впоследствии уменьшилось, подчеркнули ученые.

В издании напомнили, что после пермского периода начался триасовый период. Его первые пять миллионов лет были отмечены интенсивной вулканической деятельностью, которая привела к глобальному потеплению, засухе, низкому содержанию кислорода, кислотным дождям и лесным пожарам.

По словам ученых, экстремальное глобальное потепление заставило темноспондильных мигрировать из тропиков, чтобы спастись от сильной жары.

"Наша работа показывает, что темноспондиилы неожиданно смогли пересечь тропическую мертвую зону", - поделился профессор Майк Бентон в пресс-релизе.

Другие исследования ученых

Ранее ученые создали "шерстистых мышей" в попытках вернуть к жизни вымершего мамонта. По словам ученых, создание "шерстистых мышей" приближает возрождение шерстистых мамонтов.

Кроме того, птицу, которую не видели почти 200 лет, неожиданно заметили на Галапагосском острове. Пока неизвестно, вернулись ли пастушки на остров без помощи людей с других близлежащих островов или же они были там все это время и оставались незамеченными на очень низком уровне популяции.

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