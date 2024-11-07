Уровень радиации в зоне отчуждения уже недостаточен для того, чтобы нанести хронический ущерб дикой природе.

Новые исследования показали, что для восточной древесной лягушки (Hyla orientalis) уровни радиации в Чернобыльской зоне отчеждения кажутся вполне приемлемыми

Как пишет IFLScience, хроническое воздействие окружающей среды не повлияло на их продолжительность жизни, стресс или старение.

"Я действительно думаю, что уровни радиации, которые в настоящее время присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения, недостаточны для того, чтобы вызвать заметный ущерб организмам в дикой природе, по крайней мере, в большинстве районов Чернобыля. Я не удивлен этим", - сказал автор исследования и постдокторант в Пабло Буррако. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Команда ученых с 2016 по 2018 год, изучая популяции животных, уделяя особое внимание восточной древесной лягушке. Они отобрали популяции лягушек в Чернобыле, охватывая весь градиент радиоактивного загрязнения, присутствующего в этом районе, собрав более 200 самцов лягушек.

В лабораторных условиях они оценили возраст лягушек, количество поглощенной ими радиации, уровень гормона стресса кортикостерона и определили скорость их старения, используя длину теломер в качестве маркера.

Результаты не показали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с теми, кто живет в контрольных районах без радиации. Это указывает на то, что уровни радиации в регионе больше не достаточны для того, чтобы вызывать хронические повреждения.

Авторы утверждают, что результаты подтверждают роль Чернобыльской зоны отчуждения как убежища для диких животных, которое необходимо сохранить. Буррако пояснил:

"Даже если небольшое сокращение продолжительности жизни наблюдается в дикой природе, экологические и эволюционные последствия могут быть незначительными. Отсутствие людей определенно позволило значительно увеличить численность диких животных в современном Чернобыле".

Отмечается, что низкие уровни радиации в настоящее время имеют решающее значение, но лягушки также адаптировались, чтобы выживать на исторических уровнях. Предыдущее исследование, в котором принимал участие Буррако, выявило удивительный способ защиты: вид развил меланизм, превратившись из зеленого в черный таким образом, чтобы защититься от радиации.

"Это может быть связано с пигментацией лягушек, но мы пока не исследовали эту возможность. У меня сложилось впечатление, что различия в пигментации могли быть более значимыми, когда произошла авария, чтобы выжить при очень высоких уровнях радиации в то время, но я согласен, что это все еще может играть роль в наши дни", - сказал Буррако.

Команда ученых хочет продолжить свою работу, чтобы провести наилучшую оценку текущего воздействия аварии на дикую природу, но теперь наука в регионе находится под новой угрозой из-за войны.

Новости о Чернобыльской зоне

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали двойню лошадей Пржевальского, что в дикой природе - большая редкость.

В заповеднике посчитали, что табун между Лелевом и г. Припять сейчас имеет жеребчика, трех взрослых кобыличек, двух полуторагодовалых и четырех сеголеток. На следующий год есть перспектива иметь почти полноценный табун из пяти кобыл.

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