В Крыму сообщили о нашествии мошек: эксперт объяснил, грозит ли такое явление другим регионам

После их укуса очень сильно чешется.

Во временно оккупированном Крыму нашествие мошек напугало людей. В то же время доктор философии в области "Биология" и старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийского заповедника Руслан Мишустин объяснил для "Телеграфа", грозит ли такое явление материковой Украине.

"Незначительное смещение ареалов мошек и мокрецов на север - это не "ужас-ужас", а закономерный и планомерный процесс. Мошка - это не комарики, а несколько десятков видов миниатюрных мух. Их вредность в том, что в отличие от комаров, у них нет колюще-сосущего ротового аппарата, а есть микроскопические челюсти", - отметил он.

По словам Мишустина, мошки надгрызают и пьют лимфу и сукровицу, которая при этом выделяется. В частности, если комар вытянул хоботок и улетел, то максимум, что может случиться, это легкое раздражение из-за слюны. В то же время после мошки такое место долго чешется и зудит.

Видео дня

"Слюна этих насекомых очень аллергенна, а если мы это место расчесываем, заносим вторичную инфекцию, то и получаем стрептодермию (заразное инфекционное заболевание кожи, вызываемое стрептококками, - Ред.) и другие вещи", - подчеркнул доктор философии.

В то же время, как говорит специалист, мелких насекомых, которых называют мокрецами - белоножки, гнус, их всегда довольно много, и у них бывают сезонные всплески численности. Поэтому это вполне нормальное явление - массовое размножение, их много, а через неделю - уже значительно меньше.

"Конечно, они и в глаза лезут, и в волосы набиваются, а после укуса чешется все очень сильно. Но на всех лугах, пастбищах, особенно там, где пасется крупный рогатый скот, мошка всегда была, есть и будет. Традиционно все, что имеет хоботок и колюще-сосущий ротовой аппарат, в народе называется комарами (в Латинской Америке - москитами). Все, что имеет грызущий ротовой аппарат и "достает" очень сильно, объединяется под понятием мошка или гнус", - высказался Мишустин.

По его словам, кроме мокрецов, есть еще мухи семейства Simuliidae, они крупнее, кусают больно и входят в понятие "гнус". В то же время белоножки - это собирательное народное название мелких, но очень агрессивных кровососущих мошек семейства Simuliidae. Так их назвали из-за характерных белых кончиков лапок, которые напоминают белые "носочки" или "копытца".

"Они (мошки. - Ред.) относятся к разным родам, в которые входят десятки видов. Для каждого региона - свои. Личинки большинства видов живут во влажной почве. Там, где почва солоноватая, то есть на солонцах, - одни виды. На более опресненных влажных почвах - другие. В Приазовье, в Одесской области, их всегда было очень много. Вот и получилось, что обыватель, который очень редко бывает за городом, вдруг выбрался на природу, а это совпало с массовым вылетом: "Ой, ужас-ужас". А то, что это регулярное явление, - никому почему-то даже в голову не приходит", - отметил специалист.

Он объяснил, что жители городов столкнулись с насекомыми, когда начали массово выращивать на дачных участках газоны с искусственным поливом. Если поблизости где-то есть пастбища, откуда сытые и довольные самки могут прилететь и отложить яйца в газон, то там появляется небольшая популяция, которая "достает" хозяина газона.

Что известно о нашествии мошек в Крыму

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Крым атаковали мошки и "кусающие" людей микроскопические мокрецы. Тогда местные специалисты заявляли, что причина этого - влажная весна, которая создала идеальные условия для массового размножения мелких насекомых.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, на месте Каховского водохранилища ученые обнаружили редкие виды растений. По словам исследователей, на дне бывшего водохранилища уже зафиксировали шесть видов растений, находящихся под охраной, в частности осоку пшеничную, занесенную в Красную книгу Украины.

Также сообщалось, что аспирант отправился в леса Ирландии и случайно открыл новый вид очень ядовитого растения. Как отмечают ученые, даже довольно небольшая доза этих плодов может убить взрослого человека.

Вас также могут заинтересовать новости: