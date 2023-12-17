В Европе отдыхающим рекомендуют избегать мест, где скапливается морская пена.

Морская пена, образующийся от прибоя, содержит в себе большую концентрацию "вечных химикатов", представляющих значительную опасность для здоровья человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования морской воды, проведенного по заказу правительства Нидерландов, пишет The Guardian.

Сначала исследование состава морской пены провели в Бельгии. В пробах обнаружили высокую концентрацию пер-и полифторалкильных соединений (PFAS). Они имеют широкое применение из-за своих гидроизоляционных качеств, но также очень медленно разлагаются.

После этого Нидерландский институт здравоохранения провел аналогичные измерения на побережье в провинциях Зеландия и Голландия. Это исследование тоже выявило хотя и не такие высокие, но все же очень заметные уровни PFAS.

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Ученые предупреждают, что синтетические химические вещества группы PFAS оказывают токсическое воздействие на иммунную систему человека и могут вызывать определенные виды рака и проблемы с фертильностью. Также эти вещества несут определенные риски для дикой природы.

"Разумно принимать душ после купания, мыть руки перед едой и не позволять детям и домашним животным глотать морскую пену", — сказал министр водного хозяйства Нидерландов Марк Харберс, комментируя результаты исследования.

Впрочем, он не видит необходимости во введении каких-либо ограничений на купание в море, поскольку концентрация опасных веществ непосредственно в морской воде "намного ниже", чем в морской пене.

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Как писал УНИАН, из-за грязного воздуха в 2021 году в ЕС погибло более полумиллиона человек. Около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до пределов, рекомендованных врачами.

Также мы рассказывали, что на пластике в реках могут расти опасные и устойчивые к антибиотикам микробы. Теоретически они могут действовать как резервуары генов устойчивости к противомикробным препаратам.

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