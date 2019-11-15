После шторма улицы мексиканского города покрылись пеной (видео)

16:11, 15 ноября 2019
48
0

Пена образована морскими волнами и ледяными северными ветрами.

Улицы мексиканского города после шторма покрылись пеной / скриншот
Улицы мексиканского города после шторма покрылись пеной / скриншот

Во время шторма улицы мексиканского города Санчес-Магальянес накрыла пена, образованная морскими волнами и ледяными северными ветрами.

Местные такое природное явление видят каждый год, но в таких масштабах - впервые, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Мексика
Читайте также
Герои сериала "Танька і Володька" поделились лайфхаками идеальной личной жизни (видео) Герои сериала "Танька і Володька" поделились лайфхаками идеальной личной жизни (видео)
В Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео) В Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео)
Гороскоп 2020: что звезды сулят всем знакам Зодиака в год Крысы Гороскоп 2020: что звезды сулят всем знакам Зодиака в год Крысы
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото "Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото
2020 - год кого и каким он будет для всех знаков 2020 - год кого и каким он будет для всех знаков
Танцы со звездами: кто покинул шоу после двенадцатого эфира (видео) Танцы со звездами: кто покинул шоу после двенадцатого эфира (видео)
Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: кому повезет в воскресенье Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: кому повезет в воскресенье
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
64 %
761 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять