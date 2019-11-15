После шторма улицы мексиканского города покрылись пеной (видео)
Пена образована морскими волнами и ледяными северными ветрами.
Во время шторма улицы мексиканского города Санчес-Магальянес накрыла пена, образованная морскими волнами и ледяными северными ветрами.
Местные такое природное явление видят каждый год, но в таких масштабах - впервые, говорится в сюжете ТСН.
Густая морская пена укрыла два мексиканских города
Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.
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