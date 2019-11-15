После шторма улицы мексиканского города покрылись пеной (видео)

Пена образована морскими волнами и ледяными северными ветрами.

Улицы мексиканского города после шторма покрылись пеной / скриншот

Во время шторма улицы мексиканского города Санчес-Магальянес накрыла пена, образованная морскими волнами и ледяными северными ветрами.

Местные такое природное явление видят каждый год, но в таких масштабах - впервые, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, жители западной части Финляндии наблюдают удивительное явление: побережье Ботнического залива покрылось ледяными шарами.