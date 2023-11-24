Европейское агентство по охране окружающей среды утверждает, что половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение окружающей среды до рекомендованных пределов.

Из-за грязного воздуха в 2021 году в ЕС погибло более полумиллиона человек. Около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до пределов, рекомендованных врачами, пишет The Guardian.

Исследователи из Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) связали 253 тысячи ранних смертей с концентрацией мелких частиц, известных как PM2,5, которая превысила максимальные нормативы Всемирной организации здравоохранения в 5 мкг/м3. Еще 52 тысячи смертей связаны с чрезмерным содержанием диоксида азота и 22 тысячи смертей произошли из-за кратковременного воздействия чрезмерных уровней озона.

"Цифры, опубликованные сегодня ЕАОС, напоминают нам, что загрязнение воздуха по-прежнему является проблемой номер один для здоровья окружающей среды в ЕС", - сказал Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде.

Видео дня

Врачи говорят, что загрязнение воздуха является одним из самых массовых убийц в мире, но число погибших быстро снизится, если страны очистят свою экономику. В период с 2005 по 2021 год количество смертей от PM2,5 в ЕС снизилось на 41%, и ЕС стремится достичь 55% к концу десятилетия.

ВОЗ, которая ужесточила свои рекомендации по качеству воздуха в 2021 году, предупреждает, что ни один уровень загрязнения воздуха не может считаться безопасным, но установила верхние пределы для некоторых загрязнителей. Европейский парламент проголосовал в сентябре за приведение правил ЕС по качеству воздуха в соответствие с правилами ВОЗ, но решил отложить это до 2035 года.

"Хорошая новость заключается в том, что политика обеспечения чистого воздуха работает, и качество нашего воздуха улучшается. Но нам нужно добиться большего и еще больше снизить уровень загрязнения", - сказал Синкявичюс.

Впервые ЕАОС оценило полное бремя болезней, вызванных загрязнением воздуха. Помимо анализа общего числа погибших, исследователи подсчитали, сколько еще лет население жило с болезнями, вызванными плохим воздухом.

Для некоторых проблем со здоровьем, таких как рак легких и ишемическая болезнь сердца, дополнительный шаг мало что изменил. Но в отношении других заболеваний, таких как астма, выявлен высокий уровень страданий, который не учитывался в статистике смертности.

"Когда люди заболевают раком легких, обычно они умирают очень быстро. Что касается других заболеваний - особенно астмы, а также диабета или хронической обструктивной болезни легких - также существует важный вклад этого состояния жизни с ограниченными возможностями", - сказал Альберто Гонсалес Ортис, исследователь загрязнения воздуха ЕАОС.

По оценкам ЕАОС, в результате хронического обструктивного заболевания легких, вызванного загрязнением PM2,5 в 2021 году, в ЕС будет потеряно около 150 тысяч лет жизни и примерно такое же количество лет инвалидности.

"Люди могут длительное время жить в плохих условиях. Принимая во внимание только смертность, мы недооценивали воздействие загрязнения воздуха", - сказал Гонсалес Ортис.

Сжигание ископаемого топлива, автомобили и сельское хозяйство выделяют большие объемы токсичного газа и вредных частиц, которыми люди затем вдыхают. Мельчайшие из этих частиц, известные как PM2,5, могут попасть в кровоток, где они распространяются по всему телу и повреждают органы, от мозга до репродуктивных органов.

Расследование, проведенное Guardian в этом году, показало, что 98% людей в Европе дышат воздухом, загрязненным таким количеством загрязняющих веществ, что это нарушает рекомендации ВОЗ. Бремя болезней, как показывают результаты ЕАОС, также в основном приходится на Восточную и Юго-Восточную Европу.

"Положительной новостью является то, что власти на европейском, национальном и местном уровнях принимают меры по сокращению выбросов с помощью таких мер, как развитие общественного транспорта или езды на велосипеде в центрах городов, а также посредством обновленного законодательства", - сказала Леена Юля-Мононен, исполнительный директор ЕАОС.

Загразнение воздуха и роды

Как сообщал УНИАН, ученые впервые смогли установить, какое влияние оказывает высокая концентрация загрязняющих микрочастиц в воздухе на количество случаев рождения мертвых детей. Авторы исследования установили, что ежегодно в мире почти миллион детей появляются на свет мертворожденными из-за высокого загрязнения воздуха, которым дышали их матери.

Вас также могут заинтересовать новости: