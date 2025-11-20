Жители города заметили необычное для этого времени года явление возле медицинского колледжа.

Жители Луцка заметили, что посреди ноября в городе расцвела сакура. В Telegram-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент" опубликованы две фотографии, на которых видны цветы на дереве.

В сообщении указывается, что фотографии были сделаны возле медицинского колледжа. Увидеть среди ноября цветущую сакуру действительно является редкостью, поскольку дерево обычно расцветает весной.

В зависимости от региона Украины и погодных условий сакура весной может зацвести в апреле или мае.

Цветение сакуры или, как ее еще называют японская вишня, всегда привлекает внимание, поскольку ее насыщенно-розовые цветы завораживают своей изысканной красотой. Весной многие специально посещают парки, чтобы сделать красивые снимки на фоне сакур в период их цветения.

К слову, это уже не впервые, когда в Украине фиксируются необычные случаи цветения этих деревьев в осенние или зимние месяцы, поскольку это зависит от погодных условий.

Если на улице держится теплая погода осенью, тогда сакура способна повторно зацвести. Однако есть и такие виды этих деревьев, которые специально цветут осенью.

Ранее УНИАН сообщал, что на юге Одесской области, в частности на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", растет интересное и полезное растение - солонец травянистый. В некоторых странах, например, в Нидерландах, его используют для приготовления салатов. По консистенции и вкусу солонец напоминает молодые побеги спаржи или шпината.

Также мы писали, что эколог "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк рассказал, что на уничтоженных полях, в заброшенных селах и на заминированных территориях инвазивные растения быстро захватывают себе место. Василюк отметил, что вся эта территория постепенно превращается в крупнейшую в Европе плантацию североамериканских агрессивных видов растений.

