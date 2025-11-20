Перед выходными, 21 ноября, в Украину задет новая волна дождей. Осадки ожидаются практически по всей стране, а на Закарпатье - с мокрым снегом. Сухая погода сохранится лишь на юго-востоке. Температура в большинстве областей немного повысится, только на западе страны будет холодно, +2°...+6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°, дождь.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.
- В Тернополе 21 ноября ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Виннице завтра будет +3°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, дождь.
- В Одессе 21 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +18, дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+20°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +14°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°.
Какой праздник 21 ноября, приметы погоды
21 ноября - День достоинства и свободы. По приметам, если день ясный, то зимой будут сильные морозы.