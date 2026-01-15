Мастер маскировки: в Одесской области исследователь 'поймал' фотоаппаратом редкое животное

Уникальный представитель дикой фауны является предком нашей домашней кошки.

В Одесской области, в районе Национального природного парка"Тузловские лиманы" зафиксировали редкое животное – лесного кота.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, сотрудники столкнулись с ним во время обследования территории.

"Видим, как внезапно лесной кот выскочил из зарослей диких растений и мгновенно перепрыгнул в соседнее поле аграриев – в рапс, где я его быстро "схватил" фотоаппаратом... Его удалось сфотографировать крупным планом, после чего он быстро вернулся в заросли дикой растительности и исчез, искусно замаскировавшись", - пояснил ученый.

По его словам, лесная кошка (Felis silvestris) - уникальный представитель дикой фауны, который является предком нашей домашней кошки, хотя по характеру и образу жизни они кардинально отличаются. Лесной кот больше домашнего, имеет более массивные лапы и относительно короткий хвост с тупым черным кончиком и четкими черными кольцами. Русев добавляет, что в "Тузловских лиманах" интересное животное ранее фиксировалось в разных местах и биотопах.

"Лесной кот – чрезвычайно скрытное животное, которое избегает контактов с людьми. Его экологические особенности делают его идеальным хищником в природных экосистемах. Это типичный охотник-засадчик", – отмечает исследователь.

Рацион лесного кота состоит из грызунов: полевки, мыши, крысы (основа рациона) и птиц. Кошки живут поодиночке, каждая имеет свою территорию, которую метит запахами. Наиболее активна она на рассвете и перед закатом солнца, хотя в глухих лесах может охотиться и днем. Благодаря своей полосатой серо-бурой окраске практически незаметна в различных биотопах и является "настоящим мастером маскировки".

В Украине лесной кот занесен в Красную книгу (статус "уязвимый"). Главные угрозы: гибридизация. Дело в том, что дикие коты спариваются с бродячими домашними котами, из-за чего чистокровная популяция исчезает. Также популяции угрожает вырубка лесов – уничтожение старых дуплистых деревьев лишает их жилья, браконьерство и случайное попадание в охотничьи ловушки.

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", исследователи зафиксировали почти 2 тыс. лебедей. Пернатые собрались недалеко от офиса нацпарка с наступлением морозов. Больше всего среди них кликунов, но в стае можно увидеть и тундряных лебедей (Cygnus bewickii). Сейчас лебеди вместе питаются на полях рапса, а на ночь улетают в заповедные лиманы.

