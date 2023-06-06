Животные были успешно спущены на воду.

На пляже во Фрейзербурге, Шотландия, двое дельфинов застряли на песке и не могли вернуться в море. В зоне отдыха развернули спасательную операцию, поскольку транспортировать водных млекопитающих, вес которых может достигать сотен килограммов, в воду оказалось непростой задачей.

Как пишет Sky News, пока спасатели не прибыли на место, неравнодушные граждане помогли сделать так, чтобы животные чувствовали себя комфортно на суше.

Их укрывали полотенцами и одеялами, смоченными водой. Работники спасательной службы British Divers Marine Life Rescue поблагодарили граждан за эти усилия. Дельфинов успешно оттащили к воде и отпустили, они уплыли.

"Дельфинов на пляже Фрейзербург спустили на воду. British Divers Marine Life Rescue останется здесь надолго на случай, если дельфины решат, что вода слишком холодная. Все участники – молодцы", - рассказали в Aberdeenshire Drone Services, которая следила за процессом спасения животных.

Гибель дельфинов в Черном и Азовском морях

По оценкам Государственной экологической инспекции Украины, из-за военной агрессии Российской Федерации уже погибло более 50 тысяч дельфинов. Причиной гибели животных является ухудшение экологии из-за действий оккупантов.

В течение пятнадцати месяцев продолжающейся полномасштабной войны в Украине появлялись многочисленные сообщения о том, что мертвых дельфинов выбрасывает на пляжи побережья Черного моря – в Одессе, оккупированном Крыму.

Гибнут животные и в Азовском море. В апреле мертвого дельфина заметили на пляже жители оккупированного Мариуполя. Еще одного заметили в мае.

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