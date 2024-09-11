На этот объект были брошены строители "ДнепроГЭСа", которым обещали надбавку 20%, - для того, чтобы проект был реализован в очень короткие сроки.

На строительство Каховской гидроэлектростанции отводилось семь лет, а стартовая цена его была 2,5 млрд рублей. Об этом в программе "Деоккупированная история" проекта "Новости Приазовья" рассказал историк Олег Бажан.

На вопрос о строительстве ГЭС и о том, кто был "отцом" проекта, историк отметил, что "замысел был в Кремле".

"А руководство Украины, по сути, этот замысел поддержало и потом даже начало слать соответствующие докладные записки, что "мы готовы возглавить этот процесс". То есть именно руководство Украины будет заниматься именно строительством Каховского гидроузла", - сказал он.

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Так, добавил Бажан, непосредственно строительство вело руководство Украинской ССР, но "опекуном" этого было Министерство энергетики СССР.

"Потому что именно в этот период времени наблюдался большой дефицит и строительных материалов, и оборудования. И именно Министерство энергетики... СССР должно было заниматься обеспечением этого оборудования, которое должно было поступить именно в Украину", - отметил он.

По его словам, конкретно строительные работы осуществлял Трест "Днепрострой", который перед тем отстроил "ДнепроГЭС" после 1943 года.

"И потом именно этих строителей "ДнепроГЭСа" было брошено именно на этот объект", - рассказал историк.

Он добавил, что работникам обещали надбавку 20%, как и за восстановление "ДнепроГЭСа", - для того, чтобы проект был реализован в очень короткие сроки.

"Потому что не надо забывать, что действительно Каховская ГЭС, по сути, подавалась в тогдашней прессе как большое строение социализма. И не просто большое строение социализма, а что это очень широкий, гигантский мегапроект. Что это, по сути, воплощение в жизнь именно тех коммунистических идей", - отметил Бажан.

Историк напомнил, что строительство Каховской ГЭС было привязано к строительству Южно-Украинского канала и Северо-Крымского канала.

"В тот период времени это подавали как мегастроительство. Почему? Потому что на строительство и Каховской ГЭС, и на Южноукраинский канал, и на Северокрымский отводилось семь лет. И вместе с тем это подавалось в прессе, что "смотрите, что эти проекты можно реализовать только в Стране Советов". "Потому что Панамский канал строился 35 лет. Крупнейшая гидроэлектростанция в США - "Гранд-Кули" - она строилась в течение 16 лет. А мы хотим это построить за семь лет", - рассказал эксперт.

Так, отметил он, срок строительства Каховской ГЭС длился с 1950 по 1956 год, а в эксплуатацию первый гидроагрегат был запущен в октябре 55-го года.

"То есть действительно хотели показать, продемонстрировать всему миру, что вот такие проекты можно реализовать только в Советском Союзе", - сказал Бажан.

Историк также рассказал, что стартовая цена строительства Каховской ГЭС, по документам, - это 2,5 млрд рублей, которых для начала не было.

"Деньги начали поступать в большом количестве только после 52-го года, а то, в основном, были определенные задержки", - заметил эксперт.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами - главные новости

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате подрыва был разрушен машинный зал, водой затопило десятки населенных пунктов.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота считает, что Украина сможет отстроить Каховскую ГЭС после деоккупации. Он отметил, что она будет мощнее, поскольку ранее были планы построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию - ГЭС-2.

Кроме того, стало известно, что на месте Каховского водохранилища образовалось 150 тыс. га молодого леса, где живут различные насекомые и животные. Сейчас Украина ведет с международными партнерами переговоры о восстановлении Каховской гидроэлектростанции, однако эколог Вадим Манюк считает, что это станет новым актом экоцида.

Также, в частности сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС водохранилище возле поселка Большая Лепетиха превратилось в лес высотой четыре метра.

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