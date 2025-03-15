По словам ученых, такие элементы могут серьезно угрожать здоровью местных жителей.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС не только разрушились местные экосистемы, а также это привело к тому, что они загрязнились тяжелыми металлами и другими токсичными элементами, которые хранились в осадке на дне водохранилища. Об этом пишет nauka.ua, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в журнале Science.

Ученые сделали такие выводы, проанализировав уровень загрязнения этими элементами до катастрофы и смоделировав их распространение после военного преступления РФ.

По словам исследователей, из-за того, что часть местных жителей до сих пор пользуется водой из озер, которые остались после подрыва дамбы, токсичные элементы могут серьезно угрожать их здоровью.

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Ученые говорят, что работа многих заводов выше по течению в течение долгого времени загрязняла воды Каховского водохранилища такими элементами, как никель, кадмий и свинец. Ученые подсчитали, что это могло привести к накоплению примерно 83 тысяч тонн таких и других токсичных элементов в слое осадка, толщина которых составляет около 1,5 метра на дне водохранилища.

Ученые отметили, что после подрыва дамбы этот загрязненный осадок распространился как вниз по течению, так и вверх через турбулентные потоки, которые перемешивали различные слои воды. Сейчас менее 1% из почти двух кубических километров осадка смыло вниз по течению, однако из-за сезонных паводков происходит вымывание токсичных элементов из высохшего осадка на месте бывшего водохранилища и возвращение их в воды Днепра.

Также угроза пораженной зоны заключается в том, что со временем эти токсичные элементы накапливаются в растениях и телах животных, которые могут достичь и организма человека.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролировали более года. Из-за подрыва был разрушен машинный зал, а также водой затопило десятки населенных пунктов, в том числе и город Херсон.

Позже гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота ответил, планируют ли восстанавливать Каховскую ГЭС после деоккупации. По его словам, эти планы есть, однако новая ГЭС будет мощнее, а на ее восстановление нужны годы.

Также эколог рассказал, что теперь можно увидеть на Каховском водохранилище. По его словам, на этом месте образовалось 150 тысяч гектаров молодого леса, где уже живут различные насекомые и животные.

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